Caroline skal spille ikonisk rolle: - Det er megaspændende

Danseskoene er pudset, og kostumerne hænger klar på Magasinet i Odense, hvor spændte skuespillere i disse dage forbereder sig på premiere. Onsdag den 23. oktober er der premiere på musicalen Fame, og det er noget, skuespillerne bag stykket glæder sig til.

- Det er også en megaspændende proces, vi går i gang med nu, med bare at få styr på det hele, fortæller den ene af hovedrolleindehaverne, Caroline Ramlov. Hun spiller det ambitiøse skuespillertalent Serena Katz.

Fame er en amerikansk musical, der handler om det karriereræs, unge kæmper for at klare sig i, samtidigt med at de skal holde styr på alt det sociale, der foregår i ungdomslivet.

Både handling og karakterer er noget, begge de unge skuespillere kan spejle sig i.

- Jeg kan godt genkende Serena i, at hun gerne vil det, hun gør, og at hun giver det hele. Det vil jeg også gøre, fortæller Caroline Ramlov.

- Der er en stor lighed. Jeg brænder for at blive musicalperfomer, hvor min rolle brænder for at blive noget andet. Det er den samme følelse, den samme ild, fortæller Albert, der er spiller den generte violinist Schlomo Metzenbaum i musicalen.

Et større setup

De to unge skuespillere er en del af Elite Teater, der de seneste otte år har haft en årlig forestilling, med ambitiøse unge amatørskuespillere.

Selve foreningen Elite Teater ønsker at udfylde tomrummet mellem amatørteater og professionelt skuespil, og det føles rigtigt, mener Albert.

- Vi er inde på et rigtigt teater. Det er en meget ægte følelse af at være med i en professionel produktion, siger han.

Forberedelserne til forestillingen har været i gang siden foråret, hvor der blandt andet blev afholdt optagelsesprøver i juni.

Det kan være en udfordring at få det hele til at lykkes, fortæller Albert.

- Der er altid det der med, når det hele skal mødes, og det er første gang, lyset møder lyden, og lyden møder scenen. Det er jo et kæmpe puslespil, og det kræver en indsats fra alle, uddyber Albert.

- Jeg tror nok, vi skal nå det, og det skal nok blive godt, når vi får styr på detaljerne. Så det bare kommer til at være megafedt, fortæller hun.

Forestillingen bliver fremført ti gange i løbet af de næste to uger på Magasinet i Odense.

