Stemmetal begejstrer sundhedsprofessor: - Det er meget flot, at så mange har stemt!

Da sms-afstemningen til sundhedsforskningsprojektet "Et sundere Syddanmark" blev lukket onsdag aften, havde borgerne afgivet 17.974 sms-stemmer..

Og selvom det kun er en brøkdel af Region Syddanmarks samlede 1,2 millioner indbyggere, der dermed har påvirket processen, er det en succes for begrebet citizen science. Det dækker over involvering af borgerne i forskningsprojekter.

Det mener Jes Søgaard, der er professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet.

- Det er rigtig mange mennesker, for det kræver noget at sætte sig ind i. Forskningsprojekter er kompliceret stof, så man skal både tænke sig om, aktivt vælge at tage stilling og afgive en stemme.

Regionsrådsformand vil inddrage borgerne mere

Under finaleshowet fortalte regionsrådsformand Stephanie Lose, at hun mener, det giver god politisk mening at inddrage borgerne mere i forskningen.

- Borgerne kan være med til at gøre forskningen endnu bedre. Jeg har i hvert fald hørt flere forskere sige, at når de får patienternes input, så var det vigtigt for at finde ud af, hvad der skal forskes i, fortalte Stephanie Lose.

Inspiration fra udlandet

Jes Søgaard mener, at vi skal kigge mod Storbritannien, der gennem mange år har arbejdet med citizen science og fået påvirket deres beslutninger om forskning i en mere borgernær retning.

- Borgerne er eksperter på deres egen sundhed, og det er vigtigt at holde for øje i forskningen, hvor man ofte har et helt andet fokus, siger professoren.

I Storbritannien lavede man en undersøgelse, der viste forskellen mellem borgernes ønsker til sundhedsforskning og dét, der reelt blev forsket i.

Hvad er "Et sundere Syddanmark"? "Et sundere Syddanmark" er et samarbejde mellem Region Syddanmark, Syddansk Universitet, TV 2/Fyn og TV Syd, hvor du kan være med til at belønne den forskning, som du synes er mest nødvendig. I alt to millioner kroner er i spil. Se mere

80 procent af forskningsindsatsen viste sig at være knyttet til udvikling af medicin, mens borgernes interesser handlede om helt andre ting, som for eksempel forskning i bedre muligheder med kunstige knæ eller betydningen af god sundhedsrådgivning.

- Det viser, at når forskerne selv vælger emner, overser man de interesser, der ligger blandt borgerne, mener Jes Søgaard.

Under aftenens show blev han bakket op af Kristian Hvidtfeldt Nielsen, der er lektor ved Center for science på Aarhus Universitet.

- Vi skal sikre, at der ikke opstår mistillid mellem dét forskerne laver og dét, befolkningen ønsker, der bliver forsket i, sagde Kristian Hvidtfeldt Nielsen.

Jes Søgaard er sikker på, at citizen science vil vokse som begreb herhjemme i de kommende år. Også ved projekter som "Et sundere Syddanmark".

- Man skal jo starte et sted, måske er det 50.000 stemmer om fire år, siger han.