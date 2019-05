Justitsministeren efter kritik af fængselsforhold: - Det er meget smukt, men virkeligheden er en anden

Fængslerne er fyldte i Danmark. Antallet af ansatte betjente er faldet med omkring 11 procent fra 2013 til 2017. Og ifølge ansatte i Kriminalforsorgen går det ud over det resocialiserende arbejde.

Justistminister Søren Pape Poulsen har ikke leveret. Han lovede højt og helligt, at der ville der blive styr på de pressede forhold. Trine Bramsen (S), folketingskandidat

- Virkeligheden er desværre, at vi har fået langt hårdere typer i fængslerne. Jeg skal først og fremmest tænke på betjentenes sikkerhed, og derfor har vi været nødt til at prioritere, siger justitsminister Søren Pape Poulsen (K) og fortsætter:

- Men jeg så også gerne, at man i højere grad kunne have resocialiserende arbejde.

Siden 2016 er det blevet politisk indført, at fængselspersonalet skal føre strengere kontrol med mobiltelefoner, lave flere visitationer og håndhæve forbud mod rygning og upassende sprogbrug. Alt sammen noget, der har været nødvendigt, mener justistministeren.

RESOCIALISERENDE ARBEJDE I KRIMINALFORSORGEN Indsatte i danske fængsler skal være beskæftiget 37 timer om ugen. I Nyborg Fængsel kan indsatte beskæftiges med uddanneIse, praktiske opgaver, misbrugsbehandling eller arbejde i cellen. Omkring 30 procent tager en uddannelse, omkring 30 procent arbejder på værksted, omkring 30 procent laver arbejde i cellen. Resten løser praktiske opgaver eller modtager behandling. Udvisningsdømte må ikke modtage uddannelse under afsoning. Kilde: Nyborg Fængsel Se mere

Al forskning peger på, at resocialiserende tiltag er det, der gør, at kriminelle ikke falder tilbage til kriminalitet. Bider det så ikke sig selv i halen, at man fokuserer på sikkerhed frem for resocialiserende arbejde?

- Det er meget smukt, og det kan man sidde og forske i på nogle støvede kontorer, men virkeligheden ude i fængslerne er bare, at vi har 450 bandemedlemmer, som er meget voldsparate, og dem er vi nødt til at sætte ind overfor, siger han.

- Vi har haft et mistillids-regime

Den prioritering er gruppeformand for Socialitisk Folkeparti, Jacob Mark, ikke tilfreds med.

- Vi har haft et mistillids-regime over de seneste fire år. Der er kommet flere regler, og man vil styre mere inde fra Christiansborg, fordi man vil virke slagkraftig. Men problemet lige nu er, at når personalet skal føre flere kontrolopgaver, så har de ikke tid til at give de indsatte, hvad de har brug for, siger han.

Læs også Meningsløst arbejde i fynske fængselsceller: For mange laver julestjerner og kuverter

Jacob Mark mener, at der bør sættes større fokus på uddannelse og relevant arbejde i fængslerne.

- Vi står over for kæmpe betjentmangel. Vi vil sætte flere i fængsel, men der er ikke folk nok til at tage sig af dem. Og dem der er, de er megapressede, og kan ikke opfylde de ting, de skal, fordi de skal udføre kontrolopgaver, siger han.

Mangel på medarbejdere går ud over resocialiseringen

TV 2/Fyn har tidligere fortalt, hvordan der i højere grad er fokus på kontrol og sikkerhed i fængslerne.

Kriminalforsorgen har to kerneopgaver - at fuldbyrde straf og begrænse kriminalitet. For at mindske risikoen, for at den indsatte begår kriminalitet efter afsoning, skal tiden i fængslet gå med noget meningsfyldt, viser forskning fra Justitsministeret. Men det er ifølge eksperter og ansatte i Kriminalforsorgen ikke en prioriteret sag lige nu.

I Nyborg Fængsel arbejder for mange eksempelvis med meningsløse opgaver, fortæller de. 30 procent af de indsatte samler julestjerner og kuverter i deres celle 37 timer om ugen. Det skyldes ifølge justitsministeren også manglen på betjente.

Læs også Meningsløst arbejde i fynske fængselsceller: For mange laver julestjerner og kuverter

- Der er en svær periode lige nu i Kriminalforsorgen. Det skal jeg være den første til at sige. Det er simpelthen brug for flere folk, siger han og fortsætter:

- Når det gælder de mere hårde fængsler og hårde indsatte, så er der et større fokus på sikkerhed i øjeblikket, og det skal der være, når vi mangler folk.

Jeg synes, det resocialiserende arbejde er godt, men man er nødt til at fokusere på, hvad man skal gøre i fængslet ud fra de ressourcer, man har. Søren Pape Poulsen (K), folketingskandidat

- Justistministeren har ikke leveret

Trine Bramsen, der er retsordfører for Socialdemokratiet er enig i, at der skal være fokus på at sikre fængselsebetjentenes sikkerhed - men resocialiseringen skal blive bedre.

- Om noget ønsker vi i Socialdemokratiet at prioritere resocialiseringen. Det er afgørende. Det, der er det største problem lige nu i forhold til fængselsbetjentene, er, at der er massiv mangel på betjente, siger hun og fortsætter:

- Justistminister Søren Pape Poulsen har ikke leveret. Han lovede højt og helligt, at der ville der blive styr på de pressede forhold. I alle mine år som retsordfører har det aldrig stået så galt til, og det må justitsministeren få styr på, siger hun.

Læs også Mangel på fængselsbetjente på Fyn: - Det går kun en vej, og det er ned ad bakke

Flere betjente

På baggrund af manglen på betjente, er der sat flere inititaver i gang, som ifølge justitsministeren skal rette op på ubalancen. Det vil blive intensiveret de kommende år.

- Vi har for eksempel lavet en ekstra fængselsbetjentuddannelse i Vestdanmark. Simpelthen for at få flere folk til at søge ind, siger Søren Pape Poulsen.

Læs også Rekordlavt antal prøveløsladelser: - Det er dybt problematisk

Han mener, at resocialiserende arbejde også skal have en rolle i fængslerne fremover.

- Jeg synes, det resocialiserende arbejde er godt, men man er nødt til at fokusere på, hvad man skal gøre i fængslet ud fra de ressourcer, man har, siger han.