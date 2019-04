82-årig kørelærer benægter snyd: - Det er noget værre vrøvl

Viggo Vanggaard har mange års erfaring som kørelærer. Helt præcis 57 år, hvilket gør det muligt for ham at undervise familier i tredje generation.

Umiddelbart kan det tolkes som et kvalitetsstempel, at familier trofast sender deres børn og børnebørn retur til Viggo Vanggaard. Det understreger Viggo Vanggaard i hvert fald selv, da vi besøger ham på hans køreskole i Otterup.

Læs også Fyns Politi om svindel med kørekort: - Vi har stor efterforskning i gang

Men netop det faktum, at Viggo Vanggaard har undervist så mange år i branchen, er det, der bekymrer tidligere elev hos Viggo Vangaard William Valentino Bruun.

- Der er nogle ting, som Viggo skal følge, som han ikke følger. Det får mig til at tænke på, om han har gjort det sådan hele tiden, eller hvor længe han har gjort det på den måde?

00:13 I følge loven skal man have 29 teorilektioner, inden man kan gå op til en prøve og gå på et fast hold, hvor alle er på samme niveau. Video: Jonas Bertelsen Luk video

De mange henvendelser

Vi er taget ud til Viggo Vanggaard for at spørge ham, om det er rigtigt, at han snyder. William er nemlig ikke den eneste af Viggo Vanggaards tidligere elever, som beretter om manglende teori- og kørelektioner, fusk med underskrifter og en sjusket undervisningsform.

Undervisningen foregik meget som udenadslære, så der var en rimelig stor chance for at bestå, men jeg forstod ikke helt, hvorfor det ene svar var mere korrekt end det andet Maria-Louise Pedersen, tidligere kørelev hos Viggo Vanggaard

Siden Bemærk-dokumentaren 'De svindlende kørelærere' udkom, har Bemærk fået mellem ti og tyve henvendelser fra tidligere elever af Viggo Vanggaard, som fortæller, at de ikke fik den undervisning, de var berettiget til ifølge loven.

Men hvordan kan det lade sig gøre, at en mand, der har undervist i 57 år, kan slippe afsted med at snyde? Hvis det altså passer. Der er flere mulige grunde.

Snyd med underskrifter

Én af de problematikker, som Viggo Vanggaards tidligere elever beskriver, er manglende teori- og kørelektioner. I følge loven skal man have 29 teorilektioner og 16 kørelektioner, inden man kan gå til prøve.

Jeg fik ingen undervisning i at køre i mørke, og endte med at gå op til teoriprøven tre gange og køreprøven to gange, før jeg bestod Jakob Winther Granberg, tidligere elev hos Viggo Vanggaard

Selvom man skal skrive under på sine lektioner, efter de er foretaget, fortæller flere af Viggo Vanggaards tidligere elever, at de skrev under på alle deres lektioner enten i begyndelsen af deres forløb eller helt til sidst, selvom de ikke havde modtaget alle de påkrævede timer.

00:16 William tænkte ikke over, at det var ulovligt at han skrev under på kørelektioner, han ikke havde modtaget før senere hen. Video: Jonas Bertelsen Luk video

I Bemærk-dokumentaren den 'De svindlende kørelærere' fortæller Fyns Politi, at det er et stort problem, at elever skriver under på undervisning, de ikke har fået, fordi det er umuligt for Politiet at bevise, at der så har fundet snyd sted.

Se 'De svindlende kørelærere Del II: Konfrontationen' på Bemærks Youtube.

Derudover er det også ulovligt at skrive under på noget, hvis man er bevidst om, at det ikke er sandt, fortæller Steen Sørensen, vicepolitiinspektør hos Fyns Politi.

Læs også Politi til elever: Tænk dig om, før du skriver under

Var de gamle regler bedre?

Det var Williams bedsteforældre, der besluttede, at William skulle gå hos Viggo Vanggaard. Williams mor havde nemlig selv gået hos ham, da hun var ung, og familien var dengang tilfredse.

Men dengang var reglerne også en del anderledes. I Bemærk-dokumentaren 'De svindlende kørelærere', problematiserer både brancheforeninger og kørelærere på Fyn, at reglerne på kørekortområdet i dag er en tand for stramme.

Vi har for mere end ti år siden anbefalet justitsministeriet, at de skulle evaluere de nuværende regler. René Arnt, Landsformand i Dansk Kørelærer-Union

KØREKORT-REGLERNE Det er Færdselsstyrelsen, som kan ændre i reglerne på kørekort-området. Færdselsstyrelsen er afhængig af politiske ændringer og ønsker fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. I 1999 blev der efter anbefalinger fra branchen lavet en opstramning af reglerne på kørekort-området, så man kunne undgå snyd.

De seneste år har branchen efterspurgt en evaluering af disse regler, fordi de ifølge branchen er strammet så meget, at de er svære at arbejde under.

Det er blevet besluttet, at der skal ske ændringer inden for kørekort-området, men Færdselsstyrelsen kan ikke komme nærmere ind på, hvad ændringerne kommer til at indeholde, og hvornår de bliver implementeret.

Læs også Kørekort-snyd: Vi har efterspurgt nye regler i ti år

Selvom Viggo Vanggaard har undervist i mange år, mener han ikke, at han har haft problemer med at tilpasse sig reglerne.

00:43 Der er i dag meget højere krav til i hvilken rækkefølge, man skal lære forskellige manøvre end for bare ti år siden. Video: Jonas Bertelsen Luk video

Alvorlige konsekvenser

At lære at køre i mørke og på motorvej er nogle er de manøvrer, man skal igennem, før man kan blive sendt ud på de danske veje med et kørekort i hånden. Men det var ikke tilfældet ifølge Maria-Louise Pedersen, der også er tidligere kørelev hos Viggo Vanggaard.

Jeg lærte aldrig at køre motorvej, hvilket har gjort, at det tog mig et helt år at turde køre ned på en motorvej, selvom jeg havde fået kortet Maria-Louise Pedersen, tidligere kørelev hos Viggo Vanggaard

Og William Valentino Bruun er også bekymret for, hvilke andre konsekvenser det kan have, hvis fremtidige elever ikke får den undervisning, det kræver, for at de kan blive sikre billister.

00:05 Video: Jonas Bertelsen Luk video

Du kan se hele udgaven af 'De svindlende kørelærere Del II: Konfrontationen' på Bemærks Youtube eller læse mere om, hvordan du undgår snyd i forbindelse med at tage kørekort herunder:

Læs også Kørekortregler: Sådan ved du, at du ikke bliver snydt