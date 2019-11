Kæledyr forsøgt forgiftet: - Det er ondskabsfuldt

Marker så langt øjet rækker, en hund og dens ejer på luftetur og smertestillende piller i vejkanten.

Hundeejer Samantha Wolf viste os, hvor hun dagligt går tur med sine to hunde på Lensvej i Årslev.

- Stort set alle her har enten kat eller hund og går den her vej. Der er ikke så mange andre veje at gå på. Og det er også det, der er det tragiske i det, at folk ved, der bliver luftet dyr her, siger Samantha Wolf.

Da vi nåede op omkring skoven, stoppede Samantha Wolf op. Det var her, hun opdagede, at hunden Puppy stod og spiste noget, der knasede. Til sin forskrækkelse så hun, at der lå smertestillende piller i vejkanten. Piller som Puppy havde spist af.

- Der går jeg bare i panik. Ren panik og tænker shit, siger hun.

Dagen efter gik den 20-årige hundeejer ud for at undersøge sagen. Hun fandt et hav af piller, som lå sammen med skinke og kalkunbryst spredt ud på en 500 meter lang strækning.

På billedet ses en lille andel af den mængde piller, som Samantha Wolf fandt. Foto: Samantha Wolf

- Jeg bliver rasende. Det er ondskabsfuldt. Og så er forargelsen der egentlig bare over, at folk kan finde på at gøre det, siger Samantha Wolf.

Dødsensfarlig cocktail

Hunden Puppy slap med sløvhed, men ifølge dyrlæge Peter Knold kunne det være endt meget værre.

- De bliver forgiftet og sløve og kan nærmest gå i chok. De får simpelthen nyre- og leversvigt af det. Så det er jo en forgiftning, de får. Og katten den er meget mere sensitiv end hunden, siger Peter Knold, der er dyrlæge ved Årslev Dyreklinik.

- Det er jo den gale mands værk, siger han.

Pillerne er af mærket pinex og indeholder 500 milligram per pille. Det er muligt at købe op til 20 tabletter i håndkøb på apoteket. Til en pakke med flere en 20 skal man bruge en recept.

- Man skal aldrig give menneskemedicin til dyr. 60-80 milligram er dødeligt. Så én pille til 2,5 til 5 kilos hund kan være dødelig. Der skal ikke meget til af de stoffer, siger Peter Knold.

Lagt der med vilje

Om det er en bevidst handling er Samantha Wolf ikke i tvivl om.

- Det var lagt på en meget speciel måde med kødpålæg. Jeg vil helst ikke tro på, at det er et voksent menneske, for det gør det endnu mere forkert, men jeg har også rigtig svært ved at se, hvad det sjove i drengestreger skulle være, siger hun.

Dyrlægen tror heller ikke på, at det er drengestreger.

- Det er jo ikke til at forstå, at der er nogen, der kan finde på det. Jeg tror bare ikke på, det er drengestreger, hvis det er ud over sådan en større strækning, siger Peter Knold.

Forsøg på forgiftning af dyr er ulovligt

Drengestreger eller ej, så er gerningen strafbar. Fødevarestyrelsen kan ikke udtale sig om den konkrete sag, men skriver til TV 2/Fyn i en mail:

- Vi vil betragte forsøg på at forgifte hunde, katte og vilde dyr som en overtrædelse af dyreværnslovens paragraf 1. Det skyldes, at dyr jo er levende væsener og efter dyreværnsloven skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe, skriver Tom Bengtsen, der chefkonsulent hos Fødevarestyrelsen.

Sidste år skete noget lignende i samme område, hvor lokale fandt en udhulet ost med knuste piller i. Puppy og Samantha går ikke længere ture på den strækning.

- Nu er det første gang, vi er gået den her vej siden i ren frygt for, at der skal ligge noget. Det vil jeg bare ikke udsætte mine dyr for, så vil jeg hellere gå den anden vej. Jeg går hele tiden og holder øje, det gør jeg også, når vi går den anden vej, det er blevet en vane, siger hun.

Samantha Wolf har anmeldt sagen til politiet.

- De kan ikke gøre noget, når der ikke er nogen, der har set noget, og der ikke er nogen beskrivelse af nogen, der har smidt noget. De kan kun notere det, så politiet kan være opmærksom på, at det er sket, siger Samantha Wolf.