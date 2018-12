Stort fodboldstævne - Det er rigtigt fedt at være med

250 elever fra fynske specialskoler var samlet torsdag. De skulle dyste om at blive den uofficielle fynsmester i fodbold.

Middelfarts borgmester, Johannes Lundsfryd, fik lov til at sparke dagens store arrangement i gang, inden de mange elever fik mulighed for at dyste på banerne i Lillebæltshallerne.

Da Jesper vågnede i morges, var han bare klar. For ham har det været lige så stort som julen. Mette Isgaard, mor til jesper, der deltager i stævnet

Johannes Lundsfryd brugte anledningen til at gøre opmærksom på, at det netop var her på fodboldbanerne, at Christian Eriksen trådte sine første fodboldstøvler til.

- Jeg er sikker på, at det var fordi, det var lige præcis her, at Christian Eriksen trænede, at han nu er Danmarks bedste fodboldspiller, sagde Johannes Lundsfryd.

De mange elever dystede om sponsorpræmier fra forskellige fynske virksomheder og butikker.

Kæmpe forarbejde

Det er Natur & Helhedsskolen Billesbølle ved Aarup, der står bag det store arrangement. Der er blevet lagt et kæmpe stykke arbejde af skolens elever. De har stemt dørklokker hos et stort antal af de vestfynske butikker og virksomheder for at skaffe sponsorer til dagens stævne.

Vi har med unge mennesker at gøre, som kan have svært ved at være i en normal fodboldklub. Brian Andersen, lærer Natur & Helhedsskolen Billesbølle

- Det er rigtigt fedt at være med til, især når man selv har været med til at samle ind til det. Det gør én rigtig glad, siger Jesper Thor Isgaard, der går i 5. klasse på Natur & Helhedsskolen Billesbølle.

Mette Isgaard, der er mor til Jesper, havde taget en fridag for at være med til stævnet.

- De sidste par måneder har der været stort ståhej og engagement i at få samlet penge og sponsorgaver ind. Så da Jesper vågnede i morges, var han bare klar. For ham har det været lige så stort som julen, siger Mette Isgaard.

Syvende år i træk

Det er syvende år i træk, at elever med særlige behov samles med deres lærere og pædagoger til fodboldstævnet i Middelfart.

- Vi har med unge mennesker at gøre, som kan have svært ved at være i en normal fodboldklub. Vi ved, at sport giver sammenhold og venskaber, og derfor har vi startet det her for syv år siden, fortæller Brian Andersen, der er lærer Natur & Helhedsskolen Billesbølle.

Men dagen handler ikke kun om at finde det bedste fodboldhold.

Den skal også være med til at danne fællesskaber på tværs af skolerne og give eleverne mulighed for at deltage i et idrætsarrangement, som de i dagligdagen ikke har mulighed for på grund af deres udfordringer.

- Der er ingen tvivl om, at venskaber på tværs af klasser og skoler er en af de ting, som vi ser betyder noget, siger Brian Andersen.