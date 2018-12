Flere biler fylder Fynske Motorvej: - Det er så frustrerende

Der er stigende trængsel på vejene, og Fynske Motorvej er blandt de mest trafikerede motorvejsstrækninger i landet.

Nye tal fra Vejdirektoratet viser, at antallet af biler på den nye Lillebæltsbro er steget med 25 procent i de seneste fem år.

Det betyder, at der nu i gennemsnit kører 3.317 biler i timen over den nye Lillebæltsbro - døgnet rundt.

Jeg er nødt til at køre tidligere på arbejde for at kunne nå det. Og ofte kører jeg faktisk også senere hjem for at slippe for den værste trafik Mohammed Khalil, overlæge og pendler

For de fynske pendlere betyder de ekstra mange biler og lastbiler oftere forsinkelser og spildtid.

En af dem, der mærker den forøgede trafikmængde, er Mohammed Khalil. Han er overlæge på Kolding Sygehus og pendler hver dag mellem hjemmet i Odense og arbejdspladsen i Kolding.

- Der er meget trafik. Især om morgenen i myldretiden. Så jeg er nødt til at køre tidligere på arbejde for at kunne nå det. Og ofte kører jeg faktisk også senere hjem for at slippe for den værste trafik, siger Mohammed Khalil.

Han fortæller, at der på strækningen på tværs af Fyn ofte er uheld, og at det tit kan vare flere timer, før man kan komme forbi.

Mohammed Khalil mener, at det er et stort samfundsproblem, at så mange mennesker hver eneste dag spilder meget tid på trafikken og de gener, som de mange biler på vejene kan medføre.

Mere trængsel forude

Og der er ingen trøst at hente i hverken Vejdirektoratets statistikker eller hos trafikeksperterne. Alt tyder nemlig på, at trafikken kun bliver endnu tættere i de næste år.

- Der er ingen tegn på, at trafikvæksten holder op, og det betyder jo, at vi får mere trængsel, siger trafikforsker og professor ved Københavns Universitet, Mogens Fosgerau, til TV 2.

Den fynske overlæge Mohammed Khalil er – indlysende nok - langtfra alene med sine kvaler over de trafikale trængsler på Fynske Motorvej.

Michael Andersson bor i Odense og arbejder til hverdag som sælger i et leasingfirma i Fredericia. I de otte år han har pendlet, har han kun oplevet, at trafikken er blevet værre.

- Det tager længere og længere tid at komme fra hjemmeadressen til firmaadressen. I dag tager det på en god dag cirka 40 minutter, for bare fire år siden tog det en halv time. Nu tager det ti minutter længere hver vej, siger Michael Andersson.

Det er frustrerende, at vi skal bruge så meget tid på det. Der er rigtig mange bilister, der bliver ramt, og der er bare ikke nogen muligheder for at komme udenom Fynske Motorvej Michael Andersson, sælger og pendler

Den værste forsinkelse, han har oplevet på turen mellem Odense og Fredericia, var på fire timer. Turen er cirka 60 kilometer.

- Det er frustrerende, at vi skal bruge så meget tid på det. Der er rigtig mange bilister, der bliver ramt, og der er bare ikke nogen muligheder for at komme udenom Fynske Motorvej. Landevejen kan ikke bære presset, siger Michael Andersson.

Løsninger

Han har undersøgt mulighederne for i stedet at benytte den offentlige transport mellem hjemmet og arbejdet, men det kan han slet får til at hænge sammen.

- Hvis jeg skal flyttes fra Odense til min arbejdsplads i Fredericia, vil det tage mellem to og tre timer – hver vej. Så det ser jeg ikke som en løsning, siger Michael Andersson.

Han mener heller ikke, at afgifter for at benytte motorvejene er en gangbar løsning i forhold til at mindske trafikken.

- Vi har allerede et forholdsvist højt afgiftsbelagt system på vores biler, så jeg kan ikke se, at der kan flyttes noget med afgifter, siger Michael Andersson.

I stedet peger han på, at dele af trafikken måske kunne afvikles på særlige tidspunkter uden for myldretiden.

- Lastbiler er oftest en af grundene til, at trafikken går noget langsommere. Hvis man kan flytte nogle tidspunkter for noget af det, så tror jeg helt klart, at det vil hjælpe på myldretidstrafikken, siger den fynske sælger.

Også Mohammed Khalil har flere bud på mulige løsninger for de trængte fynske pendlere.

- Der er flere løsninger, man kan forestille sig. Man kan forbedre den offentlige transport, man kan øge antal spor på motorvejene. Man kan også køre mere grønt, siger overlægen og forklarer, at han ofte kører med andre, der skal sammen vej for på den måde at være med til at mindske antallet af biler på vejene.

- Jeg kører med min kone nogle gange, for hun arbejder også i Kolding, eller med nogle af hendes veninder eller kollegaer, siger Mohammed Khalil.