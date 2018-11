Marie dyrker bodyfitness: - Det er selvfølgelig at være kropsfikseret

Hun træner to en halv time hver dag, syv dage om ugen for at opnå de helt perfekte muller.

Muller, som forhåbentlig kan skaffe en førsteplads til bodyfitness-konkurrencer. Og dagligdagens mange timer med hård træning i det lokale fitnesscenter giver ifølge 45-årige Marie Simonsen mening.

- Vi udskiller endorfiner, når vi virkelig presser os selv. Så det er sådan min måde at blive høj på, forklarer Marie Simonsen.

Og det er heller ingen sag at gå på scenen til konkurrencen og posere i bikini.

- Det giver et adrenalinsus uden lige. Nogen hopper bungyjumping, og jeg står på scenen i en bodyfitness-konkurrence i bikini, fortæller Marie Simonsen fra Svendborg.

Man bliver kropsfikseret

Men selvom konkurrencerne giver Marie Simonsen et kæmpe sus, når hun poserer på scenen, erkender hun også, at konkurrencen gør hende meget kropsfikseret.

- Når man stiller op til en konkurrence, så er det selvfølgelig at være kropsfikseret, fordi kroppen skal være i orden, siger Marie Simonsen.

Hos Dansk Bodybuilding og Fitness Forbund er man også godt klar over, at sporten kan gøre udøverne kropsfiksede, men ifølge formanden for forbundet er det de færreste, der er ekstreme.

- Jeg ved godt, at vi har nogle stykker, som bliver enormt fokuseret på det (kroppen, red.). Men elite avler folk, der gerne vil træne. Bare se, hvad der sker efter et VM i håndbold eller fodbold. Her er der kæmpe tilstrømning til klubberne bagefter, sigerJørn Kim Jensen, der er formand for Dansk Bodybuilding og Fitness Forbund.

Bodyfitness Bodyfitness er en diciplin indenfor bodybuilding, der handler om kroppens æstetik og skønhed kombineret med en atletisk fysik. Dog uden den muskelmasse som det kræves ved bodybuilding. Bodyfitness er både for kvinder og mænd, men der er forskel på måden, konkurrencen afvikles på i forhold til kønnet.



Kvinder poserer i bikini, mens mændene bliver stillet en ​​​​fysisk udfordring for, ifølge Dansk Bodybuilding og Fitness Forbundet at vise, at en æstetisk herrefysik også i det praktiske er funktionel.



Han mener, at udøvernes synlighed og høje fokus på kroppen kan være med til at få andre ned i træningscentret.

- Det er ikke noget, vi (forbundet, red.) skal have dårlig samvittighed over, fordi vi har nogle atleter, som er med til at få mange flere ned i fitnesscentrene, og som finder ud af, at det er sundt at træne, siger Jørn Kim Jensen.

Men har I ikke et ansvar som forbund i forhold til, at nogle bliver ekstremt kropsfikseret?

- Vi kan som formål ikke stå på mål for det, som alle andre laver og hvad hr. og fru Jensen laver nede i fitnesscentret. Vi bliver jo tit punket for, hvad alle foretager sig, hvis der kommer en og laver et eller andet med store arme, men vi skal kun stå på mål for dem i vores forbund, siger Jørn Kim Jensen.

Skal I heller ikke, når jeres sport kan skabe idealer?

- Jeg synes ikke, det gør noget, der bliver skabt idealer af en sport. Det er en naturlig del af elitesport.

Har I heller ikke et ansvar i forhold til de mange yngre piger, som har det dårligt, fordi de føler, de skal leve op til et kropsideal?

- Det har vi det ikke dårligt med. Det kan godt være, der er nogle, det bliver ekstremt for, men man kan se, hvor meget fitnesssporten betyder i Dannmark. Det er det, der er flest, som træner. Så et eller andet må det gøre godt. Jeg har ikke noget problem med, at der er nogle idealer. Det er jo få, der opnår at komme i form som eliteatleterne. Jeg er sikker på, at vi gør meget for mange, så de kommer ud af døren og træner, sigerJørn Kim Jensen.

Hjælp fra familien

Når Marie Simonsen kommer tættere på en konkurrence, hvor hun skal posere i bikini foran et stort publikum og en dommerkomité, kan det være svært for hende ikke at få et forskruet selvbillede.

- Jeg kan kigge mig selv i spejlet og sige "Ah, du er sgu lidt småfed ik'," men så kan jeg kigge på billederne fire måneder senere og tænke: "Jeg kan godt huske den følelse, jeg havde den dag, jeg tog billedet, og det er fuldstændig fjollet, fordi jeg ser skidegodt ud", fortæller Marie Simonsen.

Når det sker, er der dog hjælp at hente fra dem, der er tættest på hende.

- Det er der, hvor min træner hjælper mig med at holde fokus korrekt, men det er lige så meget min kæreste og mine børn, der hjælper mig med at sige, at det faktisk er okay det, jeg har gang i, siger Marie Simonsen.