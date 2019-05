Fynsk hundetræner siger aldrig "nej": - Det er simpelthen dyrplageri

Hvis den gør noget, den ikke må, kan man vælge at ignorere det eller på forhånd gribe det an og bede om en alternativ adfærd. Så undgår man den dårlige adfærd Camilla Fjeldsø, hundetræner

Hunden Max er til hvalpetræning i skoven i Nørre Lyndelse. Det 12 uger gamle gadekryds har seletøj på, men i modsætning til nogle halsbånd er der ikke stød i Max'.

På flere danske hjemmesider er det ellers muligt at købe elektriske hundehalsbånd, selvom de er ulovlige at bruge.

Derfor består Max' lydighedstræning udelukkende af positiv kommunikation med manden for enden af snoren, Peter Rasmussen.

Hundehvalpen Max med sin ejer Peter Rasmussen. Foto: Maria Lillesø Jepsen

- Jeg vil gerne have, at vi har et godt forhold til hinanden, at vi forstår hinanden, og at jeg får en hund, der er tryg og glad, fortæller hundeejeren.

Hundeopdragelse uden afstraffelse

Det er hundetræner Camilla Fjeldsø, der skal lære de fynske hundeejere om hundeopdragelse uden afstraffelse. Hun er modstander af både stødhalsbånd og halsbånd med hyletoner.

- Det er simpelthen dyrplageri. Det er synd for hundene, siger hun.

Samtidig undgår hun helt at sige "nej" og rykke i halsbåndene.

- Jeg mener, man skal holde sig fra strafbaseret træning.

- Det giver en frustration i hundens krop, som udløser stress, som udløser mere dårlig adfærd, fortæller Camilla Fjeldsø.

Sådan træner du din hund

I hundeskoven skal Peter Rasmussen og Max lære at forstå hinandens adfærd, så "nej" bliver overflødigt i ordforrådet.

- Man træner den ved at observere al dens adfærd og vælge den adfærd, man gerne vil have mere af, som man så belønner med opmærksomhed, godbidder eller legetøj, forklarer Camilla Fjeldsø.

Når den legesyge hvalp på 12 uger alligevel bliver for fræk, har Peter Rasmussen fremover to muligheder.

- Hvis den gør noget, den ikke må, kan man vælge at ignorere det eller på forhånd gribe det an og bede om en alternativ adfærd. Så undgår man den dårlige adfærd, fortæller hundetræneren.