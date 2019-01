Efterskole opfører Fame: - Det er sjovt og sindssygt hårdt

I hele januar måned har eleverne på Viby Efterskole i Nørre Aaby lagt bøgerne til side. Skolen er i stedet forvandlet til en stor musicalproduktion, hvor samtlige af skolens elever og lærere arbejder i døgndrift for at skabe deres version af Fame.

Her er alle elever en vigtig brik i det store puslespil, hvad enten man har hovedrollen, om man danser, spiller i orkestreret, bygger scene, syr kostumer, laver lyd, lys eller rekvisitter.

Flere lighedspunkter

Musicallen Fame foregår på en skole i New York, der er flere lighedspunktet med Viby Efterskole. Begge skoler har for eksempel linjefag i musik, dans og teater.

Musicalen Fame handler om at være ung, ambitiøs og talentfuld, men også om det pres, der er bag facaden.

Manglende selvtillid og ønsket om at leve op til idealer og forventninger er nogle af de problemer, de unge må lære at håndtere, hvis de vil klare sig i branchen - og i livet generelt.

På den måde ligger forestillingen meget tæt op af den hverdag, eleverne på efterskolen kender.

- Det er fantastisk sjovt, at få lov til at gøre det man elsker. Det er jo vores fritidsinteresser. Det er selvfølgelig også en blandet periode med opture og nedture, for det sindssygt hårdt at være på i 12 timer i træk. Men det er dejligt at få den her mulighed, at se hvordan en rigtig musicalproduktion fungerer, siger Silje Enevold Gjesme, der er elev på efterskolen.

Gjort mere nutidig

Selve forestillingen er blevet gjort nutidig og er derfor også bygget på mange af de grundelementer, som eleverne oplever i hverdagen.

Viby Efterskoles udgave af Fame har premiere den torsdag den 31. januar og spilles frem til den 7. februar. Skolen forventer i alt 2.500 gæster til de 10 forestillinger.

Viby Efterskole er en Grundtvigsk efterskole med 112 elever i 10. klasse.