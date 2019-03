Ét klik fra gældsspiralen: - Det er skræmmende

Et klik med musen, og lånet er i hus. Nogle reklamerer endda med, at man kan optage lån selv som registreret i Ribers.

Som uddannet socialpædagog, der nu arbejder med i en indsats med udsatte unge, er Claus Skjoldborg Larsen forarget.

Ja, man kan jo bare lade være med at tage et lån. Men jeg tænker, det er særligt svært, når man har et handicap eller er udviklingshæmmet Claus Skjoldborg Larsen, soc.dem. byrådsmedlem i Odense

- Det er skræmmende. Det er bare lige ét klik. Ja man kan jo bare lade være med at tage et lån. Men jeg tænker, det er særligt svært, når man har et handicap eller er udviklingshæmmet, mener Claus Skjoldborg Larsen, der udover at være socialpædagog også er socialdemokratisk byrådsmedlem i Odense.

Det er kviklån med renter på op til 759 procent om året, som har fået ham til at henvende til sig til forvaltningerne i Odense Kommune.

Negativ gældsspiral

Han mener, at kommunen skal gå aktivt ind og hjælpe borgere for at undgå den negative gældsspiral og har bedt forvaltningerne om at undersøge omfanget af problemer med kviklån og gæld for udsatte, handicappede og syge borgere i Odense Kommune.

- Vi ved allerede, at der er store problemer for udviklingshæmmede, som bor i eget hjem. Der bliver optaget nogle lån her, som i dén grad ikke er godt for dem. Det fastholder dem i noget, hvor de ikke ved, hvad de har sagt ja til, siger han til TV 2/Fyn.

Den socialdemokratiske gruppe i Odense Byråd står bag forslaget, som skal gøre det nemmere for psykisk handicappede, udviklingshæmmede, misbrugere og ganske almindeligt unge mennesker at gennemskue betingelser og konsekvenser ved kviklån.

Forslaget går på, at embedsværket skal komme med ideer til, hvordan kommunen kan hjælpe borgere ud af gældsspiralen. Det gælder Børn- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen foruden Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune.

Venstres gruppe i byrådet er dog kritiske over for forslaget.

- Lige i forhold til kviklån tænker jeg, at vi kommer for langt ud, når forvaltningen skal være forældre for de voksne på det område.. Det bliver for farligt, fordi hvad er så det næste, mener Venstres Mark Grossmann.

Kviklån betaler dummebøder

Igennem sit arbejde kender Claus Skjoldborg Larsen også til kviklån som en vej til at betale dummebøder.

Han ser også et problem for kommunen i, at det bliver sværere at få gældsramte udsatte i gang med beskæftigelse eller uddannelse, fordi de skylder så mange penge, at de mister gejsten.

- De unge, som kommer i kløerne på banderne, betaler narkogæld med kviklån. Det er et kendt problem, at bander og andre kriminelle indhenter dummebøder eller gæld ved at tvinge svage eller bange borgere til at optage disse lån for at betale afdrage til de kriminelle, siger Claus Skjoldborg Larsen.

Høje renter skaber forretning

Stadigt flere lån dukker op på nettet. For selvom udbyderne låner penge ud til mennesker, der ikke kan betale tilbage, kan det være en god forretning.

I Danmark er der ikke renteloft på lånene, og man skal som kunde ikke kreditvurderes for at optage de hurtige lån.

- Som det er i dag, hvor man bare kan tage en megahøj rente, jamen hvis man taber på den ene kunde, så tjener man bare på den anden. Så hænger forretningen sammen, fortæller Morten Bruun Pedersen, som er seniorøkonom i Forbrugerrådet.

Hjælp til gældsramte borgere Forvaltningerne skal belyse omfanget af problemer med kviklån og gæld for udsatte, handicappede, syge borgere i Odense Kommune Forvaltningerne skal komme med forslag til kommunens muligheder for at forbygge og hjælp disse borgere.

Udvidet rådgivning for gældsramte

Forslaget fra den socialdemokratiske byrådsgruppe går på at etablere et samarbejde med den Frie Rådgivning i Vollsmose, som kan udvides og blive tilgængeligt for alle borgere i kommunen.

En informationskampagne skal gøre faldgruber og risici ved kviklån og tårnhøje årlige omkostninger mere synlige. Selv om Venstre kalder forslaget sympatisk, mener de ikke, at det er kommunens opgave.

- Det er jo selvfølgelig sympatisk, at man vil tage hånd om de sårbare og dem, der ikke kan selv. Men går vi først ind og beder forvaltningerne om at påtage sig det ansvar, så bliver det et kæmpe projekt og koster mange ressourcer, som vi har få af i forvejen, mener Mark Grossmann.

"Mange af de virksomheder der står bag kviklån, synes at lukrere på de manglende krav om gennemsigtighed i lånevilkår, og udviser sjældent etisk ansvar overfor et kundesegment, der kan rumme en stor del borgere der ikke er rustet til at forstå konsekvenserne ved disse lån", lyder det blandt andet i forslaget.

Odense Kommune skal tage ansvar for at sikre effektiv og målrettet oplysning om kviklån til de sårbare borgere Foto: Ken Petersen

Tanken med forslaget er, at Odense Kommune skal tage ansvar for at sikre effektiv og målrettet oplysning til de sårbare grupper i samfundet, så borgere undgår at blive dybt forgældede og økonomisk låste.

Men når man er myndig, er det så ikke ens eget ansvar at styre sin økonomi?

- Det kan man sige. Dine og mine børn har nok nogle forældre, som ved, hvad ÅOP - altså Årlige omkostninger i procent - betyder. Hvis man er udviklingshæmmet, så er man ikke lige klar over, at en rente på 759 procent simpelthen gør, at de aldrig, som i aldrig, kommer ud af lånet, siger Claus Skjoldborg Larsen.

Forslaget skal behandles politisk på det kommende udvalgsmøde.