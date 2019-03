Niarn anmelder Tinderbox-musik: - Det er smadder, som smadder skal lyde

I disse dage laver han musik under navnet Niels Roos, men i en lang periode var han én af Danmarks mest populære og omdiskuterede rappere. Under kunstnernavnet Niarn udgav Niels Roos hits som 'Dobbelt A' og 'Mit liv, mine regler,' før et alkoholmisbrug nær tog livet af ham.

Da musikeren torsdag besøgte Nordfyns Højskole for at fortælle om sit liv med alkohol, musik og stoffer, fik han en anderledes opgave, end han er vant til. Bemærk, TV 2/Fyns ungdomsredaktion, bad ham nemlig om at anmelde upcoming fynsk musik.

Nærmere bestemt de tre bands, der tidligere på året vandt Tinderbox Band Battle: Karenina, Crown The Beast og Trouble Is. Præmien for alle tre bands er et spillejob på årets Tinderbox-festival.

Den opgave tog den tidligere rapper på sig.

Karenina ifølge Niarn

00:37 Karenina har noget på hjertet, og musikken brillerer med mix af live og programmerede trommer, mener Niarn. Luk video

- Jeg hørte den næsten færdig, siger Niarn grinende.

Musikeren har fået at vide, at han selv skal tage hørebøfferne af, når han føler sig klar til at komme med sin mening om de tre upcoming bands.

- Mega fedt med de programmerede trommer, og så kommer der live-trommer ind over i omkvæddet. Skulle man arbejde med noget, skulle det være mixet af vokalen, men man kan bare høre, at det er en mega smuk pige, der synger. Jeg har jo ikke set hende, men det kan man bare høre, siger Niels Roos og tilføjer:

- Og fedt, at der er arbejdet med teksterne. Det er dejligt, når der er nogen, der har noget på hjertet.

Trouble Is ifølge Niarn

00:35 Trouble Is falder i god jord hos Niarn, der holder meget af rock, metal og punk. Luk video

- Det kan jeg virkelig godt lide, det her, siger Niels Roos om bluesrock-gruppen Trouble Is.

Gruppen vandt den tredje og sidste finale i Tinderbox Band Battle, der blev afholdt på Studenterhus Odense.

- Det kommer måske bag på mange, men jeg elsker jo rock, metal og punk. Det første, jeg tænker på, er, at det er en moderne udgave af det helt tidlige D-A-D. Det er det, jeg tænker på, lige når riffet går i gang, fortæller han og tilføjer:

- Det kunne jeg fandeme godt lide.

Crown The Beast ifølge Niarn

00:41 Musik kan næsten ikke blive for hårdt til Niarn, men Crown The Beast presser grænserne. Luk video

- Så er der fandeme smadder!

Crown The Beast kom sejrrigt ud af den anden finale i Tinderbox Band Battle, der blev afholdt på Kansas City. Lidt utraditionelt for konkurrencen var heavy-rocken overrepræsenteret. Crown The Beast bliver en af de første heavy-artister på den fynske festival.

- Jeg elsker smadder, men det kan også godt blive for vildt, vurderer Niels Roos.

- Det er lige på grænsen. Havde det været en anelse vildere, var det for meget. Men jeg elsker, når der er fuld smadder og aggressioner på. Det er smadder, som smadder skal lyde.

De tre vindere af Tinderbox Band Battle kan alle opleves på Tinderbox-festivalen, der afholdes 27. - 29. juni.