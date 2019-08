Robotvirksomhed lander millionordre: - Det er super vigtigt for os

Den odenseanske virksomhed Egatec har landet en af sine største ordre i nyere tid. Virksomheden skal levere produktionsudstyr til Mountain Top Industries, som bygger udstyr til bilindustrien.

Direktør Mads Nychel er glad for den store ordre, som han fortæller, i hvert fald er blandt de ti største i nyere tid for virksomheden.

- Det er super vigtigt for os. Det er jo en stor ordre, men hvad der er endu mere vigtigt er, at det er en genbestilling. Vi begyndte allerede at samarbejde med Mountain Top Industries i 2015. Den her ordre indikerer jo, at de er glade for samarbejdet, siger han.

Ingeniørvirksomheden Egatec blev etableret i 2003 og leverer automationsløsninger til en lang række brancher.

Ordren fra Mountain Top Industries går ud på at levere robotter, der skal bruges til at samle lad til pickup trucks.

Mountain Top Industries leverer udstyr til blandt andre Ford og Toyota. Virksomehden er en såkaldt Tier 1-virksomhed, som betyder, de leverer produkter direkte til bilindustrien.

Egatecs direktør vil ikke ind på den præcis størrelse på ordren, men fortæller, at når det kommer til tocifrede millionbeløb, så er den i den lave ende.

Leveringen af de nye robotter begynder i slutningen af 2019.