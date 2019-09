Vrede kunder i retten i bedragerisag: - Det er svindel og humbug

- Det er svindel og humbug.

Sådan lød det fra et af de 17 vidner, der onsdag var i Retten i Odense i sagen mod de fynske webshops Banananaz.dk og Queensshop.dk.

Fynske Janus Rosenkrands Christoffersen og hans partner Vikki Christiansen er tiltalt for bedrageri i 67 tilfælde.

Ifølge anklageskriftet er det sket igennem deres to internetbutikker Banananaz.dk og Queensshop.dk. Internetbutikkerne har haft adresse i både Middelfart og Tommerup

Varer kom aldrig, men pengene blev trukket

Flere vidner fortalte, hvordan de havde bestilt tøj på enten Banananaz.dk's eller Queensshops.dk's hjemmesider. Kort tid efter modtog de et standardsvar. Her stod der, at de ville modtage pakken inden for en til tre hverdage. Men i de fleste tilfælde dukkede der aldrig en pakke op.

- Jeg købte nogle varer, som aldrig blev sendt, og pengene blev trukket meget hurtigt. Jeg skulle meget igennem, før jeg fik mine penge igen, fortæller Nini Rygaard Hagen fra Amager, der vidnede i retten onsdag.

Det samme skete for Pia Vind Sandgaard fra Silkeborg, som bestilte noget tøj via en af hjemmesiderne uden at modtage det. Alligevel kontakter de tiltalte hende med en opsigtsvækkende forespørgsel.

- De beder de mig anmelde dem på Trustpilot, selvom jeg ikke har fået noget, og pengene er hævet. Jeg får aldrig tøjet eller pengene at se, siger hun.

Ingen kontakt til kundeservice og mærkelige pakker

Et vidne kunne fortælle, hvordan hun havde bestilt en jakke, som hun ikke modtog som aftalt.

Efter gentagende gange at have modtaget standardsvar fra Banananaz.dk og at have fået flere forsikringer om, at hun ville modtage pakken, gav hun op.

Hun politianmeldte derfor webshoppen. To uger efter politianmeldelsen modtog hun dog en pakke fra Banananaz.dk. Den indeholdte den jakke, hun havde bestilt. Men jakken var i en XXS. Kunden havde bestilt den i XXL.

Hun var ikke den eneste, der kunne fortælle, hvordan de havde modtaget mærkelige pakker, som ifølge kunderne ikke var det, de havde bestilt. En anden kunde havde bestilt en buksedragt som ankom tre måneder efter, den var blevet bestilt. Varen kom i en anden farve, end den kunden havde købt.

Flere vidner kunne også fortælle, hvordan det aldrig var muligt at kontakte Banananaz.dk og Queensshop.dk telefonisk.

Pengene tilbage eller politianmeldelse

Mange af de kunder, der vidnede i retten i dag kunne også fortælle, hvordan de oplevede, at de først fik deres penge retur, hvis de skrev til Banananaz.dk og Queensshop.dk, at de ville melde butikkerne til politiet for bedrageri.

Andre gav op efter at have forsøgt at komme i dialog med webbutikkerne enten over telefon eller over mail i flere måneder. De har derfor ikke hverken fået deres penge retur eller modtaget deres pakker.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf for bedrageri efter Grundlovens paragraf 279. Det betyder, at de tiltalte risikerer op til halvandet års fængsel.

Selvom de bliver dømt, er risikoen for den maksimale straf dog lille.

Det samlede beløb, som parret er tiltalt for at snyde deres kunder for, løber ifølge anklageskriftet ikke op i mere end i alt 37.340 kroner.

Anklagemyndigheden har desuden nedlagt påstand om erstatning.

Der er indkaldt vidner fra hele norden og et enkelt vidne fra Grønland. I alt skal 90 personer vidne i sagen. Der er afsat mindst ti retsdage til retsagen mod Banananaz.dk og Queensshop.dk. Dommen ventes at falde i november.