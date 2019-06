Indbrud hos spejdere: - Det er under lavmålet

Spejdergården Skovbrynet i Aarup har haft indbrud mellem søndag eftermiddag og mandag middag. Det var en af de frivillige, som passer hytten, der opdagede det mandag eftermiddag.

- Det er synd, for det går ud over børn og unge i Danmark. Det er under lavmålet. Jeg er rigtig træt af at opleve, at de bare har tømt køkkenet, fortæller Jacob Bogh Nielsen, der er udlejer og kasserer hos Det Danske Spejderkorps, der ejer hytten.

Gerningsmanden har stjålet en industriovn, en røremaskine og en industriopvaskemaskine. Alle maskiner er stjålet fra industrikøkkenet, og politiets døgnrapport fortæller, at gerningsmanden formentlig kun har været inde i industrikøkkenet.

- Den store ovn vejer 200 kilo, så der må have været nogle stykker om at løfte den. De har også pillet dørene af for at komme ud med den, siger Jacob Bogh Nielsen.

På lørdag er hytten udlejet til et bryllup med 100 gæster, som skal bruge køkkenet til at lave mad i, og derfor har udlejeren været nødt til at købe nye maskiner i en fart. Det kan komme til at koste Det Danske Spejderkorps mange penge.

- Det er ældre inventar, og vi kan ikke skaffe noget brugt med så kort varsel. Det koster os måske 50-60.000 kroner af spejdernes penge, for forsikringen kan måske kun give en tredjedel, siger Jacob Bogh Nielsen.

For at skaffe adgang til spejderhytten har gerningsmanden opbrudt en nøgleboks, som er placeret på et skur ved siden af spejderhytten. Herfra havde han havde nøglen til spejderhytten og brugt den til at låse hoveddøren op med.

Udlejeren af spejderhytten tror, at det er et bestillingsjob.

- Jeg blev bare så ærgerlig, for jeg kan ikke forstå, hvorfor man vil stjæle en industriopvaskemaskine og ovn. Det er industrimaskiner, som man ikke kan bruge i hjemmet. Det er nok noget professionelt bestillingsværk, siger han.

Indbruddet blev anmeldt til politiet mandag kl. 14:49. Ifølge vagtchef Thomas Bentsen fra Fyns Politi har de sikret tekniske spor derude, men hører gerne fra eventuelle vidner.