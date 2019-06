Nej til mere letbane: - Det er for usikkert

- Vi siger definitivt nej til en etape to af letbanen i Odense.

Sådan lyder det fra Christoffer Lilleholt, der er politisk ordfører for Venstre i Odense Byråd.

Partiet vil i stedet bruge de penge, der er sparet op til byggeriet på at renovere nogle kommunens bygninger. Heriblandt skoler, børnehaver og daginstitutioner.

Det er ikke endeligt besluttet, at anden etape skal bygges endnu, men siden 2016 har kommunen med en såkaldt trappeopsparing sparet penge sammen til at bygge den.

At det er en trappeopsparing betyder, at der for hvert år, der går, sættes fem millioner kroner yderligere til side til projektet. I 2016 satte man fem millioner kroner af. I 2017 var det ti millioner. I år rammer opsparingen i alt 50 millioner kroner.

- Investeringen er for usikker

De mange opsparede penge foreslår Venstre nu, at man i stedet bruger på kommunens bygninger. Samtidig mener partiet, at man kan bruge nogle af pengene på vækstindsatser i Odense Kommune.

- Når det er skatteborgerpenge, man har at gøre med, så har man et ansvar for at investeringen holder, og det er simpelthen for usikkert, siger Christoffer Lilleholt til TV 2/Fyn.

Den politiske ordfører understreger, at partiet er glade for den første etape af letbanen, men mener ikke, man skal gå videre med en etape to.

Han peger på, at en eventuel anden etape vil skulle have omkring 60 millioner kroner i driftstilskud om året.

Midt i en budgetproces

Udmeldingen kommer, mens byrådet prøver at forhandle sig frem til et budget for 2020-2023, og ifølge Christoffer Lilleholt ønsker partiet stadig at være med i et forlig, selvom man nu siger definitivt nej til, at der skal bygges endnu en etape af letbanen.

- Vi håber, at vi stadig kan være med i forhandlingerne, siger Christoffer Lilleholt.

Partiet håber i stedet, at opsparingerne til anden etape af letbanen ikke bliver en del af det budgetforlig, som partierne i byrådet skal nå til enighed om.

I stedet opfordrer han borgmesteren til, at de partier, der er enige om, at der skal være en etape to, kan gå sammen i en politisk delaftale uden for budgettet.

- Det ville være mærkeligt, hvis 50 millioner ud af et budget på 12 milliarder skulle være det, der skulle skille os, siger han.