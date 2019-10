Viktor Axelsen efter første sejr i Denmark Open: - Det er vigtigt for mig at spille her på hjemmebane

To sæt og 49 minutter skulle Viktor Axelsen bruge for at vinde sin første kamp ved badmintonturneringen Denmark Open, som han spillede mod japanske Kenta Nishimoto. Han vandt sættene 21-19 og 21-19. TV 2/Fyn fangede den odenseanske badmintonspiller kort efter kampen.

- Det betyder rigtig meget. Det er vigtigt for mig at spille her på hjemmebane. Jeg har trænet inde i den hal her siden jeg var lille. Så det betyder rigtig meget for mig at spille foran mine venner og familie og alle dem, jeg kender her fra Odense, siger Viktor Axelsen.

Jeg ser frem til endnu en udfordring i morgen Viktor Axelsen, badmintonspiller

Den fynske badmintonspiller er normalt kæmpe favorit til turneringen, men i år skal han vænne sig til tanken om at være underdog. Han er nemlig seedet som nummer syv, og det er hans dårligste seedning til Denmark Open siden 2014, hvor han slet ikke var seedet.

Så længe han møder op til Denmark Open i top otte, mener sportschef i Badminton Danmark, Jens Meibom, ikke, at det er en stor ulempe.

- Det er selvfølglig vigtigt for ham, at han har en top otte seedning, så han undgår de allerbedste. Samtidig vil jeg også sige, at det, der er mest afgørende, er lodtrækningen. Han møder en relativ hård modstander i første runde. Det kunne han også have gjort, selvom han var tre-fire seedet. Så lodtrækning har måske mere betydning en seedning har, så lang tid han er i top otte i hvert fald, siger Jens Meibom.

Det er en rygskade, der er skyld Viktor Axelsens dårlige sæson, der gør, at han lige nu ligger nummer syv på verdensranglisten. Den 25-årige badmintonspiller har været plaget af forstadiet til en diskusprolaps i lænden, som betød, at han trak sig fra badminton i maj og ikke spillede i fire måneder.

Ingen let kamp

Men selvom Viktor Axelsens kamp i dag endte med en sejr, så var det alligevel ikke uden besvær.

- Det var en svær kamp. Det er svært at kontrollere derinde, at der er en del vind. Og for dem, der ikke kender så meget til badminton, er det svært at kontrollere bolden af og til, men det gjorde jeg okay i dag, siger Viktor Axelsen.

Sportschefen synes dog, at det spil, som Victor Axelsen leverede her til aften, ser lovende ud.

- Der var rigtig mange gode momenter. Han havde en god attitude inde på banen. God kontakt med Kenneth i forhold til coaching. Han har arbejdet stenhårdt og spillede også godt taktisk. Så det var en god start. Men jeg er nødt til at sige det klassiske: Vi må tage en kamp af gangen. Nu møder han en thaier i morgen, som også er rigtig dygtig, siger Jens Meibom.

Selvom morgendagens modstander Khosit PHETPRADAB fra Thailand også er god, så tager Viktor Axelsen fra Odense Idrætspark med et smil på læben efter en sejr i første runde.

- Jeg er enormt glad for at være hjemme. Jeg glæder mig til en ny dag. Jeg ser frem til endnu en udfordring i morgen, siger badmintonspilleren fra Fyn.