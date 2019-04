Christian vil ændre verden fra Fyn: - Det er vigtigt, vi arbejder sammen

Kan man ændre verden fra Odense?

Christian Støvring gør i hvert fald, hvad han kan.

Torsdag var han én af 50 deltagere i en høring om FN's verdensmål på Odense Rådhus, som Odense Kommune, Dansk Ungdoms Fællesråd, Foreningen Folkemødet og CHORA 2030 stod bag.

- Jeg er med, fordi jeg tænkte, det var det eneste rigtige at gøre. Du bruger tiden godt, du fokuserer på fremtiden, og verdensmålene angår den verden, jeg selv kommer til at leve i, fortæller Christian Støvring.

Han er 18 år gammel og går til daglig i 1.g på Midtfyns Gymnasium.

Målet med høringen torsdag var at få unge fynboers bud på, hvordan man opfylder de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, som FN's medlemsstater er blevet enige om.

Målene er for eksempel at afskaffe fattigdom, give uddannelse til børn og unge og rent vand og bæredygtig energi til verdens borgere. Ambitionen er, at målene skal være nået i år 2030.

Hjælper også unge i Uganda

Hvad FN's verdensmål? De 17 verdensmål for bæredygtig udvikling bygger videre på otte såkaldte 2015-mål, som havde deadline ved udgangen af 2015. Dengang var målene blandt andet at nedsætte børnedødelighed og styrke lighed mellem køn. Det er FN's 193 medlemsstater, der er blevet enige om at arbejde for målene.

Det er ikke unormalt for Christian Støvring at have en holdning til, hvordan den globale sundhed og bæredygtighed udvikler sig. Han er nemlig også aktiv i foreningen Slænget, der hører under Odense Ungdomsskole.

Foreningen har tidligere arbejdet for at bekæmpe sygdommen aids i Kenya. I øjeblikket er det unge i Unganda, der har deres fokus.

- Vi er en lille gruppe på omkring 14 mennesker. Vi har et samarbejde med Straight Talk Foundation i Uganda. Arbejdet går ud på at uddanne og hjælpe dernede. Det er et partnerskab, så i forhold til FN's verdensmål opfylder vi faktisk tre målsætninger, fortæller Christian Støvring.

Derfor skulle han heller ikke tænke længe over, om han skulle deltage i høringen på Odense Rådhus.

- Interessen for både Slænget og høringen kommer ud af at ville gøre en forskel. Lave nogle ting, man godt kunne tænke sig at blive husket for. Det her, det er det, jeg godt kunne tænke mig at blive husket for, hvis det skulle være.

Forslag fra høringen bliver sendt videre

Programmet til høringen om verdensmålene på Odense Rådhus er tæt pakket.

Først var der velkomsttaler, så en Q&A-session, gruppearbejde, præsentation og fremlæggelser. Hele arrangementet havde en planlagt varighed på fem timer.

I sidste ender bliver forslagene fra høringen sendt videre til et arrangement, der finder sted på Folkemødet på Bornholm.

- Det kunne være fantastisk, hvis man kunne være en af grundstenene til at bygge et større fundament for fremtiden. Det er jo en af grundene til, at vi er her, siger Christian Støvring.

Så du tror fuldt og fast på, at man rent faktisk kan gøre en forskel?

- Selvfølgelig kan man gøre en forskel. Det er vigtigt, at vi hjælpes ad om at løfte den store sten. Det kan én mand ikke gøre alene, men det kan hundrede mand, hvis de arbejder sammen.

Der har også været høringer i fire andre kommuner. Kun høringen i Odense Kommune havde særligt fokus på unge.