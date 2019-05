Landsby mister sin bus: - Det er vores livline

Ved et busstoppested i Brændekilde er en flok utilfredse borgere samlet. Byens eneste busforbindelse står nemlig til at blive nedlagt.

Det skyldes den nye plan, Odense Kommune skal udforme for hele busnetværket, når letbanen kommer til Odense. Den plan er borgerne i Brændekilde ikke tilfredse med.

Læs også Odense Bytrafik glemte Brændekilde

- Det er vores livline til omverdenen, fortæller formand for Brændekilde Byforening Poul Søren Kjærsgaard til TV 2/Fyn.

Han er én blandt byens 300 borgere, som bruger buslinjen. Det samme gør Thilde Bredskov, der er elev på Tietgen Handelsgymnasium i Odense.

- Jeg bruger den hver dag til og fra skole, siger hun.

220 borgere i byen har skrevet under på, at de ønsker at bevare busforbindelsen. Men sker det ikke, kan det få konsekvenser for byens borgere.

- Så bliver vi nødt til at sælge huset. Der er ikke andet at gøre. Jeg har en mand, hvor det kniber med at gå, lyder det fra Grethe Lauridsen, der er pensionist.

Læs også Nu starter anlæg af letbanens spor på Nyborgvej

Ikke nok passagerer

Nedlæggelsen er en del af en spareplan, som kommer i kølvandet af letbanen. Her skal der spares 30 procent på busdriften i Odense. Det svarer til 40 millioner kroner om året.

Kommunen har derfor vurderet, at Brændekildes eneste busstoppested må lade livet på grund af for få daglige passagerer.

- Det er et spørgsmål om, at busserne skal køre der, hvor der er et tilstrækkeligt passagergrundlag, og det vurderes der ikke, at der er i Brændekilde, fortæller kontorchef for Byfornyelse, Almene boliger og Transport i Odense Kommune Jan Schmidt Nielsen.

Læs også Høringsfrist forlænget: Skal busserne i Odense køre sådan, når letbanen åbner?

Han uddyber, at der på en almindelig dag i november er 25 daglige passagerer, der stiger på i Brændekilde, hvilket ifølge kontorchefen ikke er højt nok.

Intet er afgjort

I den nye plan, som hedder Bynet 2021, skal der køre en busrute fra Odense, som stopper ved Rasmus Rask-Skolen og altså ikke kører de sidste 1,4 kilometer ind til Brændekilde.

- Det vil betyde rigtig meget, fordi vi på forhånd er meget isoleret her i Brændekilde, fortæller Ida Bredskov, der er elev på Rasmus Rask-Skolen.

Men intet er afgjort endnu. Den 21. maj skal By- og Kulturudvalget drøfte den fremlagte plan og de mange høringssvar, som borgerne har sendt ind.