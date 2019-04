Statsforvaltningen har opgivet forkerte bryllupstal: - Det får ingen konsekvenser

Bryllupsindustrien har i mange år været en kæmpe millionindustri på Ærø og Langeland. Det ændrede sig dog hurtigt, efter den nye lov mod proformaægteskaber trådte i kraft i starten af 2019.

Den nye lovgivning krævede nemlig, at alle bryllupsansøgninger skulle igennem en central enhed i Odense. Den sagsbehandling stod kommunerne tidligere selv for. Det ekstra led, som den centrale enhed er, har gjort, at sagsbehandlingstiderne er blevet forlænget markant.

Statsforvaltningen har ikke opgivet de forkerte tal i en ond mening. De har ikke haft den rigtige måde at opgøre tallene på. Mai Mercado (K)

Den centrale enhed påstod dog, at det ikke stod så slemt til, som det i virkeligheden gjorde.

- Statsforvaltningen er kommet rigtig skidt fra start og er ved at ødelægge et succesfuldt turist-erhverv i Danmark. Al begyndelse er svær, det ved vi alle. Men når Statsforvaltningen selv mener, at de er kommet rigtig godt i gang og informerer vildledende, så må jeg råbe vagt i gevær, sagde direktør Chris Hammeken, Ærø Turist og Erhverv i en pressemeddelelse den 15. marts.

Læs også Bryllupsborgmester skuffet trods lempelse

Statsforvaltning sagde 90 - i virkeligheden var det 28

Der er et krav om, at den centrale enhed i Odense skal behandle bryllupsansøgningerne inden for fem arbejdsdage. Statsforvaltningen har oplyst, at de overholder den sagsbehandlingstid i cirka 90 procent af tilfældene. Det viser sig dog at være helt forkert. Det korrekte tal er nemlig på 28 procent.

Mai Mercado erkender, at det ikke er godt nok. Det får bare ikke nogle konsekvenser.

- Der kommer ikke nogle konsekvenser. Statsforvaltningen har ikke opgivet de forkerte tal i en ond mening. De har ikke haft den rigtige måde at opgøre tallene på. Det har man nu, og signalet fra mig skal selvfølgelig gøre, at man i fremtiden kommer til at sikre præcise tal, og man i endnu højere grad kommer til at sikre en effektiv sagsbehandling fremover, siger børne- og socialministeren.

Langelands borgmester er langt fra tilfreds

Ærø og Langeland er blandt nogle af dem, som har kritiseret den centrale enhed i Odense og deres sagsbehandlingstid. De har flere gange forsøgt at advare ministeren om, hvor slemt det stod til.

- Det viser sig, at det er endnu værre, end hvad vi havde regnet med. Vi forsøger hele tiden at få en dialog. Det er meget, meget svært. I starten møder vi meget magtarrogance. Det her kan gøres meget mere smidigt. Man kan lægge de helt simple sager ud til os i kommunerne og lade os gøre det. Vi har jo stadigvæk det personale, der har erfaringen, siger Tonni Hansen, som er borgmester i Langeland Kommune.

Læs også Nu er det kritisk: Ærø lider voldsomt under nye regler for bryllupper

Tilbage i februar talte TV 2/Fyn med Danish Island Weddings på Ærø. Her fremlagde de første gang, hvor slemt det egentlig stod til.

- Vi har haft en nedgang på 80 procent i januar og februar. Det er ret kritisk. Ingen lille virksomhed kan holde til at miste så meget af sin omsætning, fortæller bryllupsarrangør John Moloney, der sammen med sin kone ejer og driver Danish Island Weddings.

Hidtil har bryllupsindustrien været et område, der har sikret Ærø en omsætning på 30 millioner kroner om året.