Fantastiske Fællesskaber: Det fjerde finalefællesskab kommer fra Odense

Spejdergruppen i Odense giver honnør til samvær, de råber og synger i kor: 'tjikkerlikker tjikkerlikker tjaw tjaw tjaw', og så laver de mad og leger.

Overordnet er stemningen fantastisk.

Vores børn og unge oplever, at hende, der måske har en fysisk udfordring kan være den i patruljen, der er fantastisk til at løse indviklede koder og at ham, der har svært ved at læse, måske er den bedste til at organisere byggeriet af køkkenbord og etablering af en bålplads Gitte Sandal, Polarstjernen

- Da Signe (Signe Ryge red.) annoncerede, at vi var blandt de fem finalister, blev vi jo helt vildt overraskede. Vi var så glade og stolte over momentet, også det at andre kan se værdien i vores fællesskab, siger Gitte Sandal fra Polarstjernen.

Spejdergruppen Polarstjernen består af cirka 100 medlemmer, hvor alderen strækker sig fra tre år og helt op til 65 år.

- Alle børn, der er villige til at overholde spejderloven, er sådan set velkomne. Du behøver ikke være skarp i skolen eller en hurtigløber for at være med. Vi har højt til loftet, og så er der plads til alle, siger Gitte Sandal til TV 2/Fyn.

Spejderlovens ABC​​​​​ Lytter til Guds ord

Er hjælpsom

Respekterer andre

Værner om naturen

Er til at stole på

Tager medansvar

Finder sin egen mening Se mere

Altid ude

Fællesskabet i Odense går ind for, at man altid er udenfor, at der er plads til alle, og så har de spejderpatruljer i forskellige aldersgrupper.

00:17 "Tjikkerlikker tjilkkerlikker tjaw tjaw tjaw". Video: Kasper Eland Marquardtsen Luk video

Madlavning, møder, overnatninger og sang foregår eksempelvis alt sammen udendørs.

- Vores børn og unge oplever, at hende der måske har en fysisk udfordring, kan være den i patruljen, der er fantastisk til at løse indviklede koder. Ham, der har svært ved at læse, er måske den bedste til at organisere byggeriet af køkkenbord og etablering af en bålplads, siger Gitte Sandal.

Fantastiske Fællesskaber er skabt i samarbejde mellem TV 2 Regionerne, Lokale og Anlægsfonden, Tuborgfondet og Made By Us.

Learning by doing

Overordnet vil spejdergruppen Polarstjernen gerne give børn en masse succesoplevelser i livet.

- Formålet med vores fællesskab i Polarstjernen er at give børn og unge succesoplevelser i naturen gennem arbejdet med ”børn-leder-børn”, "learning by doing", oplevelser og ansvar. Vores spejdere skulle gerne blive blandt dem, der tager ansvar i familie og samfund – og det lærer de gennem de aktiviteter, vi laver i gruppen, siger hun.

Hvis du vil have, at Polarstjernen skal blive 100.000 kroner rigere, så skal I huske at stemme på dem Foto: Kasper Eland Marquardtsen

Stem FYN 4 til 1272 for at stemme på Polarstjernen

Polarstjernen er den fjerde finalist ud af vores i alt fem finalister - og ønsker du, at de skal vinde finalen til årets Fantastiske Fællesskaber, så skal du sende en sms til 1272, hvori du skriver ‘FYN 4’.

Vi var så glade og stolte over momentet, og at andre kan se værdien i vores form for fællesskab Gitte Sandal, Polarstjernen

Pengepræmien lyder på 100.000 kroner, og hvis Polarstjernen vinder, så skal de have et nyt tag til bålhytten.

- Taget er en vigtig og samlende faktor i alle vores aktiviteter på grunden. Den har en ikonisk værdi, som tydeliggør, at det er spejdere og ikke fodboldspillere, der bor på Stenløsevej i Odense. Taget er utæt, så det er ved at være tid til en udskiftning, siger Gitte Sandal.

Med et nyt tag så kan Polarstjernen også benytte de shelters bedre, som de har stående.