20-årige Mikkel om lattergas: Det føles som om, man har noget tungt i hjertet bagefter

En almindelig onsdag aften i Assens. Vi er gået på jagt i byen for at blive klogere på, hvad der er så fantastisk ved de små, sølvfarvede lattergas-patroner, som ligger og flyder på bestemte områder i byen.

I en bil parkeret ved havnen møder vi Mikkel og Mikkel.

- Første gang jeg prøvede at sniffe lattergas, fik jeg det der fede smil på læben, og så tænkte jeg; 'gør jeg det, hvis jeg prøver igen?'. Det gjorde jeg, og så skal man jo prøve igen, forklarer 20-årige Mikkel Pedersen om den rus, som lattergassen giver.

Mikkel Pedersen har taget lattergas, men gør det ikke mere. Hans erfaring er, at det er meget forskelligt, hvordan folk reagerer.

Stigende tendens på Fyn

Men det er ikke kun Mikkel, der synes, at det lettilgængelige rusmiddel er interessant.

I følge Torben Vangsted, Rusmiddelkonsulent i Ungeafdelingen, Rusmiddelcenter Odense, er der en stigende tendens til at unge prøver lattergas på Fyn.

- De tilbagemeldinger, vi får fra SSP-medarbejdere og andre samarbejdspartnere er, at tendensen har været stigende her i Odense det seneste års tid. Modsat København som for eksempel melder om en tilbagegang.

Man skal prøve igen og igen. Lige indtil det går galt. Mikkel Pedersen, 20 år

Det er dog ikke til at sige, hvad tendensen helt konkret skyldes, mener Torben Vangsted.

- Vi hørte også om det for et par år siden, hvor tendensen forsvandt lidt igen. Nu er den altså lidt tilbage, og det er ikke altid til at sige hvorfor. De unge opdager det måske og taler med hinanden om det, eller også bliver de tilbudt det i højere grad, og så kan der sprede sig en tendens.

Rusmiddelkonsulent Torben Vangsted fortæller om konsekvenserne ved at sniffe lattergas.

"Man bliver dum i hjernen"

Mikkel Pedersen tænder en smøg og ser alvorlig ud. Han stoppede med at sniffe lattergas efter en fire-fem gange, fortæller han.

- Jeg fik at vide, at det hele det vendte for mig i forhold til, at jeg altid smilte, og lige pludselig så hang jeg bare med hovedet. Så tænkte jeg, at det skal jeg ikke mere.

Hvornår må man lovligt sælge lattergas? Lattergaspatroner er grundlæggende et lovligt produkt, som du gerne må købe. Patronerne bliver brugt i siffoner i forbindelse med madlavning. Men når de bliver solgt med henblik på misbrug eller beruselse, er salget ulovligt. Derfor er det ulovligt at markedsføre lattergaspatroner med henblik på beruselse, mens det er lovligt at sælge dem til lovlige formål – for eksempel til brug i flødeskumssiffoner. Når Sikkerhedsstyrelsen opdager, at en forhandler sælger lattergaspatroner med henblik på beruselse, tager vi i første omgang kontakt til forhandleren. Sikkerhedsstyrelsen gør opmærksom på, at salget er ulovligt. Stopper forhandleren ikke salget, bliver virksomheden meldt til politiet. Risiko ved misbrug af lattergas Lattergas, som man kender det fra bedøvelse hos tandlægen, er fremstillet til medicinsk brug. Det er blandet op med ilt.

Gassen i lattergaspatroner til siffoner er ikke blandet op med ilt. Derfor kan misbrug af gassen fortrænge ilten i lungerne hos den, der inhalerer den. I sidste ende kan vedkommende blive kvalt. Kilde: Sikkerhedsstyrelsen

Selvom det virker spændende, opfordrer han andre til at lade være med at sniffe lattergas.

- Det kan simpelthen ikke betale sig, for man bliver så dum i hjernen af det. Negative følelser sidder i én i lang tid efter, og det føles lidt som om, man har et eller andet tungt siddende i hjertet.

