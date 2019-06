Der muh'es, øffes og spises: Det Fynske Dyrskue åbner

Nu åbner portene til Det Fynske Dyrskue, og man kan igen opleve en hel del muh'en, øffen og pruh'en i Odense.

Men det er ikke det eneste, man kan opleve på dette års dyrskue.

Klokken otte fredag morgen vil det tre dage lange dyrskue gå i gang. Men selvom dyrskuet i år har eksisteret i hele 137 år, så er det ikke uden fornyelser, at man byder velkommen på pladsen.

Vi vil gerne skabe et åndehul for de besøgende, hvor de kan komme hen og dufte til de lokale fødevare og smage nogle lækre ting. Simone Hansen, projektmedarbejder ved Det Fynske Dyrskue

I år skal det lave besøgstal fra sidste år på omkring 44.000 besøgende nemlig vendes, og der skal tiltrækkes flere gæster.

I år er det derfor ikke kun dyrene i de mange folde, der er i fokus. Der vil i løbet af dagene være debatter om madspild, fokus på grøn energi og udstillinger med graffitikunst. Alt sammen vil være at finde midt på dyrskuepladsen, hvor en rund teltlignende skyline skyder op.

Her kan de besøgende opleve debatter og talks fra scenen, imens de køber mad hele vejen rundt på pladsen, og på den måde også vil kunne få en kulinarisk oplevelse.

- Vi vil gerne skabe et åndehul for de besøgende, hvor de kan komme hen og dufte til de lokale fødevare og smage nogle lækre ting. De kan holde en lille pause i mellem, at de kigger på dyrene og maskinerne, fortæller projektmedarbejder ved Det Fynske Dyrskue Simone Hansen.

- Vi vil rigtig gerne fremhæve fødevaredelen.

Jeg forventer mig en rigtig spændende tid, især fordi der er nogle helt nye tiltag, der skal skabe lidt liv. Louisa Fjeldbergs, ejer af Foodtruck Coast

Sjællænderen møder fynboen

Én af de nye ansigter, som man kan komme til at møde på dette års Fynske Dyrskue, er sjællænderen Louisa Fjeldbergs. Hun har nemlig en af de madsteder, som skal servere mad på den nye plads rundt om det hvide telt.

Det er første gang, at hun er med til Det Fynske Dyrskue med sin Foodtruck Coast.

- Jeg forventer mig en rigtig spændende tid, især fordi der er nogle helt nye tiltag, der skal skabe lidt liv. Det glæder jeg mig meget til, siger hun og fortsætter:

- Og så forventer jeg - og det er allerede blevet opfyldt - at der er en masse, der kommer og tager noget pis på en sjællænder, der står i en foodtruck. .

Fornyelsernes år

Alex Nielsen, der fik chefposten for Det Fynske Dyrskue tilbage i november, har en stor opgave foran sig, når det kommer til at forny dyrskuet rundt. Sidste år faldt besøgstallet nemlig til næsten en fjerdedel. Det gav dyrskuet et underskud på godt 400.000 kroner.

- Udfordringen kan ligge i, at der er så meget tradition i sådan et dyrskue, men man skal passe meget på med at være bange for at flytte på nogle ting, siger Alex Nielsen til TV 2/Fyn.

Der har været mange idéer på tegnebrættet for den nye chef.

- Det helt centrale i forhold til dette års fornyelse af dyrskuet er vores fødevaremarked, som bliver hjertet af dyrskuet, siger han og fortsætter:

- Jeg har en idé om, at også dyrskuepublikum vil have noget godt at spise. Det får de mulighed for i år, siger han.

Det nye fødevaremarked kommer til at fylde omkring 800 kvadratmeter. Men det er ikke det eneste, der kommer til at være lidt anderledes i år.

- Vi har blandt andet rykket veterantraktorerne længere ind på pladsen. De har altid stået ude langs hegnet. Og så har vi gjort gaderne smallere, for at skabe en lidt mere intim atmosfære, så der ikke er så langt i mellem standene, fortæller Simone Hansen til TV 2/Fyn.