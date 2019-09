Fra Odeon til dyrskue: Det fynske dyrskues nye chef er bange for heste

Det Fynske Dyrskue har endnu en gang fået ny chef. Efter et rekordlavt besøgstal i 2018 blev dyrskuechef gennem Gitte Bech afskediget.

Eller måske skulle børne have mulighed for at flette armbånd og samtidig lære, at læder faktisk ikke bare kommer fra Panduro Hobby. Sara Ekknud, chef, Det Fynske Dyrskue

Den tidligere spillestedsleder Alex Nielsen satte sig med store visioner i stolen, men sagde op efter blot et år.

Torsdag har Odeons tidligere kulturchef, Sara Ekknud, første arbejdsdag som chef for Det Fynske Dyrskue.

- Jeg er så sikker på, at det bliver godt. Der er så meget potentiale i det dyrskue. Der er så meget tradition, og det er nok stadig en af Fyns største begivenheder. Jeg tror ikke, jeg kan komme i tanke om fynbo, der ikke kender til det, siger Sara Ekknud.

Den nye dyrskuechefs eneste problem er faktisk, at hun er bange for heste.

Til næste år kommer hun til at spendere hele tre dage med de firbenede kæmper, mens dyrskuet løber af stabelen.

- Jeg har ikke noget imod køer, men heste dem er jeg bange for. Det er lidt skørt. Men jeg må jo bare håndtere det, siger Sara Ekknud.

De fleste kender Sara Ekknud som kulturchef i Odeon. Torsdag startede hun som chef for Det Fynske Dyrskue. Foto: Flemming Ellegaard

Læs også Graffiti, solceller og yoga: Sådan bliver Det Fynske Dyrskue efter ny chef

Dyrskue skal være familie-event

BESØGSTAL DET FYNSKE DYRSKUE 2019: 44.000 besøgende

44.000 besøgende 2018: 44.000 besøgende.

44.000 besøgende. 2017: 57.000 besøgende.

57.000 besøgende. 2016: 58.000 besøgende.

58.000 besøgende. 2015: 53.000 besøgende.

53.000 besøgende. 2014: 50.000 besøgende.

50.000 besøgende. 2013: 50.000 besøgende.

50.000 besøgende. 2012: 52.000 besøgende.

52.000 besøgende. 2011: 58.000 besøgende.

58.000 besøgende. 2010: 46.000 besøgende.

46.000 besøgende. 2009: 63.000 besøgende.



Opgørelsen er baseret på avisartikler, hvor de forskellige års besøgstal er omtalt. Tallene er afrundet til nærmeste hele tusind.

Den nye dyrskuechef har gået ledig, siden hun til stor overraskelse for både sig selv og det fynske kulturliv blev afskediget fra posten i juni.

Sara Ekknud glæder sig til at udvikle Det Fynske Dyrskue, så besøgstallet igen kan nå over de 60.000.

- Jeg er jo først lige startet, så alt hvad jeg siger, er med den største respekt for dyrskuet. Men jeg tror, at vi helt kommunikativt skal gøre dyrskuet mere spiseligt. Og det gælder især for børnefamilierne. Ved de fynske børnefamilier, at de rent faktisk har mulighed for at klappe en ko og klippe et får?, siger Sara Ekknud.

Hun ser store muligheder i at gøre dyrskuet mere involverende.

- I Odeon havde vi stor succes med at involvere og skabe fællesskaber. Det tror jeg også, vi kunne på dyrskuet, siger Sara Ekknud, som hurtigt taler sig varm:

- Hvorfor ikke tage på dyrskue og lære at lave en surdej? Måske skulle man også have lov at male sit eget korn. Eller måske skulle børn have mulighed for at flette armbånd og samtidig lære, at læder faktisk ikke bare kommer fra Panduro Hobby, siger Sara Ekknud.

Læs også Skybrud skyllede dyrskuets besøgstal ned

Dyrskuet kunne også spille en større rolle i løbet af året, mener dyrskuechefen.

- Der sker jo en masse i Odense, vi kunne koble os på. For eksempel er der Spis Odense festival lige nu. Det var jo oplagt, at vi med vores baggrund i fødevareproduktion engagerede os i det, siger Sara Ekknud og fortsætter:

- I det hele taget er landbrug og fødevareproduktion enormt meget op i tiden. Vi har lige haft et folketingsvalg, hvor debatten om landbruget fyldte enormt meget, siger Sara Ekknud.