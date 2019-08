Dyr må ikke skydes på marken: Det går ud over dyrevelfærden

Fødevarestyrelsen har valgt at følge EU-regler, der forbyder at aflive kvæg på marken. Men det går ud over dyrevelfæden og giver dårligere kvalitet kød. Kvægavlere kræver nu, at fødevareministeren går ind i sagen.

De ser søde ud som de står der på marken, men på et tidspunkt skal det skotske højlandskvæg slagtes og ende på middagsbordet.

Hidtil har det været tilladt at skyde kvæget på marken, så køerne ikke bliver stressede. Det giver bedre kød. Men nye EU-regler forbyder den praksis, og efter at TV 27Fyn fortale om det onsdag, er det strømmet ind med kommentarer hos Sybergkvæg ved Kerteminde.

- Jeg har mødt forargelse blandt vores kunder, der kommer i gårdbutikken, for de kan slet ikke forstå, hvorfor vi ikke kan få lov til det. De vil rigtig gerne have en høj dyrevelfærd, og den skal vi gå på kompromis med ved at transportere dyr til slagteriet, siger Lene Bisgaard Gommesen, kvægavler og medejer af Sybergkvæg.

Dyrenes Beskyttelse er kede af det

Hos Dyrenes Beskyttelse er de kede af, at det nu er blevet forbudt at aflive kvæg og andre husdyr på marken.

- Jeg synes, at det er meget problematisk, hvis Fødevarestyrelsen ruller den mulighed tilbage, fordi det er klart belastende for dyrene. Det drejer sig jo om køer, men også grise og alle dyr som ikke er vilde. Der synes vi, det er problematisk, at de skal have den transport til slagteriet, siger direktør i Dyrenes Beskyttelse Britta Riis og fortsætter:

- Og det synes vi jo, fordi den transport alt andet lige vil stresse dyrene, at de bliver gennet op i en transportvogn og fragtet ind på slagteriet, hvor de så endelig bliver aflivet. Vi synes, det er beklageligt.

Tilladt i årevis

Reglerne om skydning af dyr på markerne har været gældende i årevis i EU, men er først for nylig blevet tolket herhjemme på en måde, så det nu ikke længere er lovligt. Andre steder tolkes reglerne anderledes.

- I andre EU-lande er det tilladt at skyde dyrene på marken, og jeg kunne rigtig godt tænke mig, at det også blev legalt i Danmark. Om der skal laves nogle forskrifter for, hvordan det skal foregå, på et bestemt underlag eller andet, det vil vi gerne være med til at diskutere, siger Lene Bisgaard Gommesen.

Nu vil Kvægavlerforeningen have fødevareministeren på banen.

- Jeg tænker, at det er rigtig godt at få gang i nogle politikere, fordi det er dem, der skal bringe det her videre. Avlsforeningen for skotsk højlandskvæg er også i gang med at skrive et brev til ministeren nu, som vi håber de kan tage med, siger Lene Bisgaard Gommesen.