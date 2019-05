Fynsk kandidat til Assens-borgmester: Det handler om prioritering - pengene er der jo

Assens Kommune står i en alvorlig økonomisk situation og har været tvunget til at spare mange steder.

I oktober 2018 kom det frem, at et merforbrug på lidt under 70 millioner kroner på kommunens budget i 2018 har givet store økonomiske problemer. Og de problemer er så store, at et flertal i byrådet bestående af Venstre, Radikale Venstre, Konservative og SF besluttede, at de ældre i kommunen kun skulle have gjort rent hver femte uge.

Det er ikke for sjov, at en borgmester går rundt og gør opmærksom på, at der er noget riv rav ruskende galt med det her. Søren Steen Andersen (V), borgmester i Assens Kommune

Det fik blandt andet en ældre dame fra kommunen til at kalde kommunen for en "pis-kommune".

Men det er ikke kun de ældre og andre borgere i kommunen, der har vist deres utilfredshed med måden, som kommunen gør tingene på.

Folketingskandidaten Carsten Bach fra Liberal Alliance har flere gange kritiseret Assens Kommune, fordi han mener, at den økonomiske situation skyldes en dårlig prioritering af midlerne i kommunen.

- Det er i den her situation kommunen, fordi det er dem, der har ansvaret for ældreplejen, siger Carsten Bach blandt andet til TV 2/Fyn.

Han har givet udtryk for, at han bestemt mener, at der er penge nok, men at det er et spørgsmål om prioritering.

- Vi ved jo begge to, at den offentlige sektor i Danmark aldrig nogensinde har været større, end den er i dag, siger Carsten Bach og fortsætter:

- Pengene er jo i systemet.

Det er ikke for sjov

Borgmesteren i Assens Kommune, Søren Steen Andersen (V), er overhovedet ikke enig i Carsten Bachs syn på sagen.

- Det er ikke for sjov, at en borgmester går rundt og gør opmærksom på, at der er noget riv rav ruskende galt med det her, siger han til TV 2/Fyn.

Folketingskandidaten fra Liberal Alliance mener, at kommunerne i højere grad skal i gang med noget nytænkning, når det kommer til prioritering af midler.

- Både når man ser på sygefravær og administrationsomkostninger og så videre, der følger man måske sådan en trend. Men man ligger måske stadig lidt højt på nogle af de parametre. Og der er det, at jeg tænker, at man og måske i særdeleshed som Venstre-borgmester burde gå ud og tænke helt nyt, siger Carsten Bach.

Løsningen findes højere oppe

Carsten Bach er da også enig med Assens-borgmesteren om, at løsningen på problemet ligger i en ændring af udligningssystemet sådan, som det ser ud i dag.

- Det kræver en reform og politisk vilje fra specielt de store partier på Christiansborg, siger Carsten Bach.

Men på trods af mødet mener folketingskandidaten dog stadig, at der er penge nok, og kommunerne har brug for en ny måde at gøre tingene på.

- Jeg vil tage det med tilbage til Christiansborg, at der virkelig er brug for nytænkning i hele det danske velfærdssystem, siger Carsten Bach.

