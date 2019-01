Så skal der tælles vinterdæk: - Det handler om sikkerhed

Nå det sner, er iset eller bare koldt, er det langt det sikreste at køre med vinterdæk på sin bil. Selvom de fleste bilister kører med vinterdæk, er der stadig nogen, der lader sommerdækkene blive på bilen året rundt.

Rådet for Større Dæksikkerhed er ude på landets raste- og parkeringspladser i uge fire for at tælle, hvor stor en andel af bilisterne, der stadig kører med sommerdæk i vintervejret.

I januar 2006 var det kun 58 procent af de danske biler, der havde vinterdæk på, mens det i januar sidste år var oppe på 89 procent. Det går altså den rigtige vej, men Rådet for Større Dæksikkerhed håber, at 2019 bliver året, hvor 90 procent vælger vinterdækkene i de kolde måneder.

- Håbet er som bekendt altid lysegrønt. Gennem årene er det blevet bedre, 89 procent kørte på vinterdæk i uge fire i 2018. Vi har jo ikke haft den helt vilde vinter i år, men vi håber, at folk udviser rettidig omhu, siger Direktør i Dækbranchen Danmark, Volker Nitz og fortsætter:

- Det handler om trafiksikkerhed. Vi har typisk 285.000 danske bilister, der tager chancen og kører ud på sommerdæk.

Opgør med myte

I en mild vinter som denne, er det vigtigt for Rådet for Større Dæksikkerhed at sætte fokus på, at det i høj grad er føret og ikke kun temperaturen, der har størst betydning for bremselængden.



FDM konkluderede i en test i 2014, at vinterdæk på våd vej giver op til 30 procent kortere bremselængde i forhold til sommerdæk. På snedækkede veje er bremselængden op til 44 procent kortere på vinterdæk i forhold til sommerdæk.

Ønsker lovgivning

I Danmark er der ikke noget lovkrav om, at man skal køre med vinterdæk om vinteren, men Rådet for Større Dæksikkerhed kunne godt tænke sig, at politikerne ville lovgive på området.

- Vi ønsker ikke en lovgivning, der dikterer at man skal køre på vinterdæk i en given periode, men hvis man ikke vil skifte, så kan man benytte offentlige transportmidler i stedet for, siger Volker Nitz.

Det er typisk de bløde trafikanter, der risikerer at komme til skade, når en bil på sommerdæk skrider ud eller ikke kan bremse.

Følg vejrudsigten

Rådet for Større Dæksikkerhed opfordrer til, at man følger vejrudsigten.

- Tommelfingerreglen, der er nem at huske, er en døgntemperatur på syv grader. Så er det en god ide at skifte til vinterdæk, for så kan temperaturen hurtigt dykke. Vi plejer at sige fra efteråret til påske, men påsken kan jo falde tidligt, så vi anbefaler, at man følger vejrudsigten. Når man kan se, at temperaturen stiger kontinuerligt, er det tid til at skifte fra vinterdæk til sommerdæk, siger Volker Nitz.