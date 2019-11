Udvalgsformand erkender: - Det har ikke været godt nok

- Det har ikke været godt nok.

Anja Lund, formand for børn- og ungeudvalget i Nordfyns Kommune, er klar i mælet, når hun skal beskrive, hvad der har ført til, at kommunen nu har søgt Socialstyrelsen om et Task Force-forløb.

Ansøgningen kommer i kølvandet på sager om alt fra fejlslagen kommunal behandling - over ulovlige kursusindkøb og brud på tavshedsligten - til manglende registrering af magtanvendelser på kommunens heldagsskole.

- Vi har jo valgt at sige, at vi gerne vil have hjælp fra Socialstyrelsens Task Force, og det er jo fordi, vi kan se, at vi har en udfordring. Vi får flere og flere underretninger, vi får flere sager til vores sagsbehandlere, vi får flere anbringelser. Så det er klart, at vi har en bekymring, siger Anja Lund.

Helt konkret har kommunen bedt om hjælp til blandt andet:

"... overholdelse af tidsfrister, manglende kvalitet i sagsbehandling og dårligt arbejdsmiljø".

- Vi mister børnene, hvis vi ikke handler

Helt aktuelt oplever kommunen, at der kommer flere underretninger og flere af de tunge sager, som gør, at der skal handles nu.

- Vi har mange underretninger, vi har meget sygefravær blandt medarbejderne og vi har mange sager pr. socialrådgiver, og hvis vi ikke handler nu, så er jeg da i hvert fald bange for, at børnene kan blive mistet i det her, men hvordan det har været indtil da, det må analysen vise, siger Anja Lund.

Hvordan har du det med, at det går ud over børnene?

- Jeg kan jo ikke sige, at vi har mistet nogen børn i det her sagsforløb, der har været. Det er jo derfor vi vælger at sige, at Task Forcen skal ind. Netop for at de kan fortælle, om vi gør det rigtigt, eller vi ikke gør, og hvad vi kan ændre, forklarer Anja Lund.

Får svar på ansøgning i december

Socialstyrelsens Task Force kan indgå samarbejde med fire kommuner årligt. Midt i december forventes der svar på, om Nordfyns Kommune bliver en af dem.

Kommunen håber, at et Task Force-forløb kan skydes i gang i januar eller marts. Sådan er forløb varer ét år og syv måneder.