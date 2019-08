Oles Olie efter uheld: - Det har ikke været særlig sjovt

Det var en lastbil fra firmaet Oles Olie i Ringe, som lørdag formiddag var årsag til voldsomme kødannelser og store forsinkelser på den fynske motorvej.

Strækningen mellem afkørsel 58a og 58b ved Middelfart blev lørdag morgen lukket, fordi en anhænger med dieselolie væltede, så der fossede diesel ud på motorvejen.

Medejer af Oles Olie, Mads Jensen, har endnu ikke det fulde overblik over, hvad uheldet vil koste firmaet i kroner og ører.

- Vi har en smadret lastbil og 15.000 liter dieselolie, der er forsvundet. Det nåede ikke ud det hele, men resten er destrueret. Og så er der jo et kæmpe oprydningsarbejde, fortæller Mads Jensen.

Alt er forsikret

Søndag fortalte Vejdirektoratet til TV 2/Fyn, at de store mængder diesel opløste bindemidlet i asfalten så meget, at der skulle lægges en helt ny belægning. Hvad sådan et oprydningsarbejde vil koste, er dog endnu uvist.

- Alt er forsikret. Vores køretøjer er forsikret. Den olie, vi kører med, er forsikret, og vi er også forsikret mod sådan nogle ting her – spild og følgesager, siger Mads Jensen.

Mads Jensen håber, at sagen bliver afsluttet inden længe. Weekendens uheld medførte store udfordringer i trafikken, og det har været en træls oplevelse for firmaet i Ringe, som tæller seks medarbejdere.

- Det har ikke været særlig sjovt. Heldigvis er der ingen personskader, det er jo det positive. Men så er der alt det her med, at trafikken i det meste af landet har været påvirket af det hele weekenden. Og det er heller ikke særlig sjovt for os at have en lastbil, der ligger herude og er væltet på grund af et sprængt fordæk, fortæller Mads Jensen.