Fyringer i fynsk mediehus: - Det har været en anspændt og sørgelig dag

Seks sparerunder på tre år til trods har medarbejderne i Jysk Fynske Medier ikke vænnet sig til at skulle sige farvel til kollegaer, hvis stillinger skal spares væk.

Onsdag fik medarbejderne på blandt andet Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis igen at vide, hvem der skal undværes på redaktionerne.

- Folk græder, folk kan være opgivende, uforstående. Der er reaktioner hele paletten rundt, siger den fynske tillidsmand Lene Sarup til TV 2/Fyn efter offentliggørelsen af de nye fyringer.

Ifølge fagbladet Journalisten er der onsdag i alt blevet nedlagt 54 redaktionelle stillinger i den samlede mediekoncern, der også tæller de to fynske dagblade og en række ugeaviser.

- Det har været en meget anspændt dag og en sørgelig dag, fordi vi skulle sige farvel til nogle af de kollegaer, der har været her i rigtig mange år, og som er en del af vores familie, og som vi ikke har lyst til at gå af med, siger Lene Sarup.

JYSK FYNSKE MEDIER Mediekoncernen Jysk Fynske Medier opstod i 2015 efter en fusion mellem Fynske Medier, Jyske Medier og Syddanske Medier. I 2016 købte koncernen efterfølgende også Midtjyske Medier. Koncernen står bag blandt andet Fyns Amts Avis, Fyens Stiftstidende, JydskeVestkysten, Århus Stiftstidende og 57 forskellige ugeaviser. Jysk Fynske Medier er ifølge deres egne oplysninger Danmarks næststørste mediekoncern.​​​​​

Annoncører falder fra

Ifølge Jysk Fynske Mediers administrerende direktør, Jesper Rosener, skyldes spareplanen først og fremmest et drastisk fald i annonceindtægter. Det sagde han tidligere på måneden til fyens.dk.

Men også antallet af abonnenter er under pres. Pensionist Lennart Bech Nielsens to sønner var ikke ret gamle, da de først spurgte, om de måtte dele aviser ud i lokalområdet ved Gelsted. Det fik de lov til, og sådan begyndte et langt og varmt forhold til Fyens Stiftstidende.

- Dengang havde vi dem (aviserne, red.) rigtig tæt inde på livet, for de blev lige vippet af herude, og så skulle vi ud med dem, siger Lennart Bech Nielsen, der i dag er folkepensionist.

Da sønnerne blev så store, at de ikke længere gad at stå op for at gå med aviser, besluttede han sig for at tegne et abonnement. Han kunne bruge flere timer på at gennemgå avisen.

- Vi har haft den i hænderne i mere end 30 år, siger Lennart Bech Nielsen.

I dag holder han den ikke længere. En af grundene er, at han syntes, billeder og annoncer fyldte for meget, og at layoutet for ofte blev lavet om.

- De prøver, det må vi da give. Det er også trist at høre, at de skal til at afskedige nogle medarbejdere, siger han.

En sørgelig dag

I mediehuset på banegårdspladsen i Odense, hvor Fyens Stiftidende har hovedsæde, er det endnu svært at sige, hvad de kommende besparelser kommer til at betyde.

- Det ved jeg ikke endnu. Jeg ved, min kollegaer arbejder knaldhårdt på at komme med nogle gode historier, siger Lene Sarup.

Hun fortæller til TV 2/Fyn, at virksomheden gør meget for at få fyrede medarbejdere videre i et andet job. De tilbageværende medarbejdere må tilbage til tasterne.

- Jeg går ud fra, at vi allesammen virkelig gør os umage for, at det kan blive lige så godt, som det hele tiden har været. Men vi mangler stadig de familiemedlemmer, der forsvandt fra os, siger hun og fortsætter:

- Vi knokler for at give læserne det bedste, vi overhovedet kan.