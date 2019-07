Bendixen siger farvel til Folketinget: - Det har været fire fuldstændig fantastiske år

Det nye kort taler sit tydelige sprog.

Hvor det tidligere adgangskort til Christiansborg fortalte, at det tilhørte folketingsmedlem Pernille Bendixen, så har der på det nye kort sneget sig et forhenværende ind.

Hun har nu haft lidt tid til at fordøje valgresultatet. Et katastrofalt resultat for Dansk Folkeparti, der på Fyn gik fra fire til to mandater. Og et resultat, der altså betød, at Pernille Bendixen efter fire år på Christiansborg ikke blev genvalgt.

I mange måneder havde det stået klart, at Dansk Folkeparti formentlig ikke ville få et særlig godt valg, så Pernille Bendixen havde forsøgt at forberede sig.

- Jeg havde forberedt mig og ryddet rigtig meget op, inden valget overhovedet startede, så det var ikke så slemt. Det gik rimelig stærkt, siger hun, da vi møder hende i lejligheden i Odense her en måneds tid efter valget.

Man bliver pludselig uinteressant

- Et par dage efter valget, var jeg helt clearet med det, og så stopper al interesse om ens person jo også, og det skal man jo også vænne sig til, siger hun.

Hvordan er det?

- Det er mærkeligt. Man går fra at være på hele tiden og hele tiden tænke meget over, hvad man gør, og hvad man skriver, og så bliver man sådan pludselig meget uinteressant. Det skal man passe på med ikke at tage personligt. På den anden side er det meget rart, for så har man fået lidt af sin frihed tilbage, fortæller Pernille Bendixen.

En frihed, der lige nu bliver brugt på at holde en lang sommerferie. Og først derefter tager Pernille Bendixen stilling til, hvad hun så skal i gang med.

- Min førstepriorietet er jo selvfølgelig at få arbejde af en eller anden art, men når jeg har muligheden for at efteruddanne mig med alt det, jeg har med mig fra min tid i Folketinget, så tænker jeg, at jeg gerne vil gøre brug af de kompetencer på en eller anden måde, siger Pernille Bendixen.

Nye bjerge skal bestiges

Lige nu bliver fritiden brugt på svømning, gåture på den tidligere kaserne og på at træne op til halvmaraton til september. Og så skal hun ud og bestige flere bjerge og planlægger en tur til efteråret.

- Den går til Nepal, hvor vi skal op på et bjerg, der hedder Mera Peak, som er omkring 6.500 meter højt. Det bliver spændende, siger hun.

- Alle døre er simpelthen åbne nu, så den dør, jeg lukkede i Folketinget, åbnede en masse nye døre.

Usikkert om hun stiller op igen

Men hvor døren til Folketinget er lukket for nu, så er det usikkert om den åbner igen.

- Jeg synes, det er meget svært at forholde sig til på nuværende tidspunkt. Det kommer meget an på, hvad jeg laver på det tidspunkt, om jeg så tænker, at jeg skal være kandidat til Folketinget igen.

For dét at sidde i Folketinget er ikke bare et job, ifølge Pernille Bendixen.

- Du lægger jo hele dit liv om, når du kommer i Folketinget. Du har et halvt liv i København og et halvt liv i Odense. Så det er ikke kun et jobskifte, det er også en livsstil, siger Pernille Bendixen.