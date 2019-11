Gymnasium var fri for mobiler i en uge: - Det har været rart

Nyborg Gymnasium har gennemført et eksperiment, hvor undervisningen blev mobilfri og internettet begrænset.

Det var et forsøg, som elevrådet selv foreslog rektor, der tog imod det med åbne arme. Men har eksperimentet hjulpet på elevernes stressniveau?

Da klokkerne ringede ind mandag blev en brun kasse cirkuleret rundt i alle klasselokaler på Nyborg Gymnasium. I den skulle eleverne lægge deres mobiltelefoner som en del af et eksperiment.

Læs også Gymnasium eksperimenterer: Hvis vi afleverer mobilen, bliver vi så mindre stressede?

Eksperimentet skulle vise, om fraværet af telefonen og dermed også de sociale medier, kunne gøre skolegangen for eleverne mindre stressende.

Eleverne hørte efter

Fredag er eksperimentet slut, og TV 2/Fyn har besøgt gymnasiet for at høre om resultaterne på eksperimentet.

- Man har kunnet mærke en forskel, og det har været rart, fortæller Katy Mishvelia fra 2.i og tilføjer:

- Der har været mere snakken, og folk har deltaget i de små aktiviteter der har været i frikvartererne, og når man går i klassen, og man selv er en del af undervisningen, kan man også mærke at folk hører efter og er meget mere fokuseret.

Den oplevelse bekræfter Johannes Foldrup fra 3.f. Han synes eksperimentet har været spændende

- Det har været fedt ikke at have sådan en distraktion. Bare det at man ikke lige kunne kigge på klokken, så man har været mere med i undervisningen, siger han og mener, at han har lært mere i løbet af ugen, end han plejer.

- Danskundervisningen gik hurtigere end normalt, og i engelsk har vi nået en del mere, siger Johannes Foldrup, mens Elvira Nordgren 3.f uddyber:

- Jeg synes, det har været super rart. Folk har snakket med hinanden på en helt anden måde, end vi har gjort ellers, siger hun og tiføjer:

- Man er ikke så fokuseret på denne her skærm i frikvartererne, der har været mere et "hyggeforum". Den der lille bippen der kommer fra ens telefon, har slet ikke været en distraktion, siger Elvira Nordgren.

Læs også Skole vil mobilafhængighed til livs: - Lige pludselig kigger folk bare mere på hinanden

Ja til mere i samme dur

Med ugens positive oplevelser i skoletasken kan Katy Mishvelia godt forestille sig et gymnasium, hvor der lægges begrænsninger på brugen af mobiltelefoner og internet.

- Jeg tror, det skal gøres i mindre grad. Måske hvor man bare lukker diverse ip-adresser til Facebook, Snapchat og så videre, så de ikke kan bruges, mens vi er i skole.

- Men ud over det, tror jeg helt klart, det er noget man skal fortsætte med, siger Katy Mishvelia.

Elvira Nordgren fortæller desuden, at der efterhånden som ugen skred frem var en tendes til, at man lod sin mobil ligge i den kasse, som den var blevet lagt i om morgenen.