Fyret Brandts-Direktør: - Det har været seks fantastiske år

Efter seks år som direktør for Brandts i Odense, er Mads Damsbo blevet fyret. Det skriver museet onsdag i en pressemeddelelse.

Fyringen kommer efter Kunsthallen Brandts, Museet for Fotokunst og Fyns Kunstmuseum i 2013 blev sammenlagt til det nye Kunstmuseum Brandts for at skabe ét stort sammenhængende museum. Ifølge bestyrelsesformand Bolette Christensen, er museet på vej ind i en ny udviklingsfase, hvor der erbrug for nye ledelseskompetencer.

Læs også 8.000 kvadratmeter museum: - Vi er ikke bange for store armbevægelser

- Mads Damsbo har på rigtig god vis fået lagt de hidtidige tre museer sammen til ét. Det arbejde fortjener han både ros og en stor tak for, siger bestyrelsesformanden i pressemeddelelsen.

- En stor og varm tak

Fusionen af det nye Kunstmuseum Brandts var i gang i seks år, og i spetember kunne museet så slå dørene op til 8.000 kvadratmeter kunstmuseum. På det tidspunkt kunne Mads Damsbo åbne dørene op for det nye Brandts, og dengang sagde han til TV 2/Fyn:

Kunstmuseum Brandts Kunstmuseum Brandts er et statsanerkendt museum beliggende i den gamle klædefabrik midt i Odense. Museet blev til ved en fusion i 2013 af Kunsthallen Brandts, Museet for Fotokunst og Fyns Kunstmuseum og har de senere år markeret sig med et antal stort anlagte udstillinger.

Museet er selvejende og modtager støtte fra Odense Kommune og fra private virksomheder, ligesom huset støttes af fonde og offentlige instanser. Desuden rummer Kunstmuseum Brandts et formidlingscenter med speciale i at kombinere kunst og undervisning, samt Brandts Butik, som er Fyns eneste kunstboghandel. Museet havde i 2018 godt 82.500 besøgende. Kilde: Brandts Se mere

- Vi er ikke bange for store armbevægelser, og med 8.000 kvadratmeter under tag er vi jo blevet et af de store kunstmuseer i Danmark.

Onsdag er der stadig en stolthed over hans arbejde på museet, og bestyrelsens beslutning har han taget til efterretning.

- Det har været seks fantastiske år for mig på Kunstmuseum Brandts. Ud over store udstillinger om Lars von Trier og Disney, har det været en glæde blandet andet at etablere museets erhvervsklub. Samlingen af Brandts er nu tilendebragt, og det er et godt tidspunkt at overgive stafetten. Jeg gerne sige stor og varm tak til museets medarbejdere og til alle involverede for at have skabt fundamentet til et nyt kunstmuseum i Odense, siger Mads Damsbo i pressemeddelelsen.

Afsøger markedet

Efter bestyrelsens opfattelse, stilles der krav om en anden ledelsesmæssig baggrund og stor erfaring med strategiudvikling og drift. Derfor er museets bestyrelse ude at afsøge markedet for en ny kandidat til direktørstillingen.

Læs også Se billederne: Kronprinsparret besøgte Brandts

- På den rejse, et museum konstant skal være på for at blive relevant for sit publikum, er det bestyrelsens vigtigste opgave at sikre, at den optimale ledelse til enhver tid er på plads, så strategien bliver fulgt, og så resultaterne viser sig, sige bestyrelsesformanden.

Hun mener, at direktørjobbet i Brandts er meget interessant, og derfor forventer hun mange kvalificerede kandidater, som ønsker at overtage jobbet efter Mads Damsbo.

- Det har fungeret fint i forbindelse med sammenlægningen, og det drager vi altså nu omsorg for også bliver tilfældet, når museet i de kommende år skal forny og udvikle sig på et endnu højere nivaeu, siger Bolette Christensen.