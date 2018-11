Politi efter J-dag: - Det her er altså i overkanten

De sidste fynboer har efterhånden nået deres senge efter at have fejret, at julebryggen er blevet "frigivet". Men ikke alle valgte det rigtige transportmiddel hjem fra en våd nat.

Én spirituskørsel er én for mange. Men det her, det er altså i overkanten. Det er alt for mange Lars Thede, vagtchef ved Fyns Politi

Faktisk blev det til hele syv spirituskørsler eller færdselsuheld med spiritus inden for kun fem timer natten til lørdag.

Traditionelt er der mange mennesker, der vil ud og have fat i de eftertragtede juleøl, men ifølge vagtchefen ved Fyns Politi, Lars Thede, er syv flere end, hvad der normalt er, når julebryggen frigives.

- Én spirituskørsel er én for mange. Men det her, det er altså i overkanten. Det er alt for mange, siger vagtchefen til TV 2/Fyn.

Klar til J-dag

- Det er ikke unormalt, at vi har en del mere at lave, når julebryggen bliver frigivet. Vi oplever typisk, at der er omkring to til tre spirituskørsler, fortæller vagtchefen ved Fyns Politi.

Vi har selvfølgelig også særlig bevågenhed sådan en weekend her, og derfor vil vi jo også få fat på flere. Men det her er i overkanten. Lars Thede, vagtchef ved Fyns Politi

- Vi har selvfølgelig også særlig bevågenhed sådan en weekend her, og derfor vil vi jo også få fat på flere. Men det her er i overkanten.

Fyns Politi havde ellers lagt en lille påmindelse ud på de social medier fredag eftermiddag, hvor de opfordrede fynboerne til at tænke over, hvordan de havde tænkt sig at komme hjem fra deres brandert.

Der er udsigt til kraftigt snefald i nattelivet i aften, når årets første julebryg knappes op. Husk lige at overveje, hvordan du tænker at komme hjem efter det store snefald. Her er et par valgmuligheder #politidk #jdag pic.twitter.com/0qrkItOfbo — Fyns Politi (@FynsPoliti) November 2, 2018

Ét minut gammel julebryg

Faktisk så var årets julebryg kun et minut gammel, da Fyns Politi tog den første spiritusbilist i at køre rundt på de fynske veje.

Det drejede sig om en 21-årig kvinde fra Odense, der blev stoppet på Fælledvej i Odense. Allerede klokken 22.10 var den gal igen. Der blev en 26-årig mand stoppet på Eddavej i Odense.

Læs også Gløgg tilbagekaldt: Kan indeholde gelé

To uheld med spiritus i blodet

Kort tid efter drejede det sig om en knallert på Hønnerupvej i Geldsted, hvor en 53-årig mand kørte galt.

- Det er en soloulykke, hvor manden bliver kørt til Kolding Sygehus. Hans tilstand er ikke kritisk, men han kom da til skade, fortæller Lars Thede.

Næsten på samme tid skete der endnu et uheld i det fynske. Her kørte en 78-årig mand fra lokalområdet over i modkørende vognbane i et sving på Helnæs Byvej i Ebberup, hvor han stødte ind i en anden bilist. Ingen af dem er ifølge vagtchefen ved Fyns Politi kommet til skade, men den 78-årige mand får frakendt sit kørekort.

Læs også Efter kold morgen: Udsigt til smuk og solrig lørdag

Klokken 00.25 var den gal igen.

- På Bogensevej i Odense tager en patrulje en 27-årig kvinde fra Veflingekanten i at køre påvirket i bil, fortæller Lars Thede.

Den næste halvanden time blev en 21-årig mand taget på Rødegårdsvej, mens en 49-årig mand blev taget på Rugårdsvej i Odense for spirituskørsel