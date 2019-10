Dagens Fantastiske Fællesskab: Det kæmpestore kor

Sådan her beskriver ODEONs Rytmiske Kor sig selv i deres indstilling:

ODEONS rytmiske kor er et åbent, energifyldt og uforpligtende rytmisk kor, hvor alle, der elsker at synge, kan deltage. Vi øver en gang om måneden. Hver gang møder mellem 3-400 sangere op, fordi de har lyst og får tanket energi op, er tæt på hinanden og får en musikalsk vitaminpille.

Formålet er, at alle skal kunne gå til rytmisk korsang uanset økonomi, overskud, talent eller tid. Det betyder, at også mange med stress eller andre udfordringer pludselig får mulighed for at deltage i en sundhedsfremmende aktivitet som kor-sang, fordi de ikke bliver presset af koncerter, hjemmearbejde eller forpligtelser.

Hvorfor er jeres fællesskab fantastisk?

Det er gratis at være med, og man skal i modsætning til de fleste andre kor ikke tilmelde sig, ikke til optagelsesprøve, ikke binde sig, ikke kunne noder eller føle sig bundet eller forpligtet. Det har gennem det sidste år vist sig at skabe en fantastisk frihed og glæde. Alle kan oprigtigt være med!

Koret er inkluderende, folk er åbne, hjælpsomme og venlige og alle hygger sig. Det er simpelthen et kor uden dårlig samvittighed!

Koret samler alle aldre og vi synger på både dansk og engelsk.

Hvorfor skal I vinde prisen?

Når vi synger sammen ændrer vi verden! Vi føler os mindre ensomme, fordi vores lyd pludselig rører ved nogen andre. Vi får bedre jordforbindelse og får vejrtrækningen åbnet og i bund i kroppen. Vi bliver glade i låget og får et skud energi, der varer i dagevis. Musikken, teksterne og samværet gør en kæmpe forskel - ikke mindst fordi alle er velkomne!

Vi har et særligt fællesskab i ODEONS Rytmiske Kor, fordi vi rummer og velkommer, åbner og inviterer alle ind. Unge som gamle, trænede som uerfarne sangere.

Hvad skal prisen bruges til, hvis I vinder?

Desværre har kultur-økonomien trange kår. Det har også ramt Odense Kommune hårdt, og det var et stort slag for ODEONS Rytmiske Kor, at kulturchef Sara Eknud blev fyret i foråret 2019. Heldigvis fik vi lov at fortsætte en sæson mere - men koret er på ingen måde garanteret et videre liv.

Det vil give os mulighed for at sikre løn til korleder, så korsangerne fortsat kan deltage uden betaling og give os mulighed for at udvikle på konceptet, så vi måske kan mødes hver 14. dag i stedet for kun en gang om måneden. Det vil være en kæmpe gave.

Samtidig vil omtalen af koret give mange flere sangglade mennesker mulighed for at høre om denne mulighed for at synge gratis med, og det vil være fantastisk!

