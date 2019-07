Brande i Nyborg: - Det kan meget vel være en pyroman

11 brande og en ildspåsættelse på fire måneder. Senest i en etageejendom i Jernbanegade i Nyborg kun få hundrede meter fra de tidligere brande i Nyborg. Vicepolitiinspektør Carsten Dichmann mener, at det meget vel kan være en pyroman, der plager Nyborg.

Endnu en brand i rækken i Nyborg torsdag aften. Ved etage ejendommen på Jernbanegade var der brand i kælderen kort før klokken 24. Ejeren af bygningen Ove Wittendorff, opdagede branden efter hans kone havde hørt mistænkelige lyde.

- Jeg var gået i seng, og så hører min kone en dør smække hernede i stueetagen. Hun kommer op til mig og siger, jeg tror der er indbrud, kom ned, siger Ove Wittendorff.

Efter at have tjekket efter ubudne gæster opdager Ove Wittendorf røg fra kælderen.

- Da jeg kom ud af altandøren og kiggede ned i haven mod kælderdøren, så stod røg og flammer ud dernedefra. Det væltede ud, siger Ove Wittendorff.

Herefter fik han naboen til at ringe efter brandvæsnet.

- Ring for fanden sagde jeg, så vi kan få det slukket.

En ubehagelig oplevelse

- Selvfølgelig blev jeg bange, men i sådan et tilfælde reagerer vi først bagefter, siger Ove Wittendorff.

Så sent som i går kunne TV 2/Fyn fortælle om en ildspåsættelse ved handicapcenteret Låddenhøj. Episoden ved Låddenhøj var en såkaldt efteranmeldelse, da selve ildspåsættelsesforsøget formentlig skete i torsdags. Med branden i etageejendommen torsdag aften, er der nu i alt tale om 11 brande og en ildspåsættelse i Nyborg siden april.

- Der er ingen tvivl om, at vi tager det her meget alvorligt. Vi arbejder på det allerede i dag og er nede med teknikere. Det er selvfølgelig prioriteret meget højt inde hos os, siger Carsten Dichmann, vicepolitiinspektør ved Fyns Politi.

Reaktionerne efter branden er begyndt at simre hos Ove Wittendorff.

- Nu er jeg gal. Jeg er satme gal. Det er også irriterende, for vi har et kvarter hernede, hvor vi går og passer på hinanden, og så sker sådan noget her, siger Ove Wittdorf.

I følge Ove Wittendorf tyder meget på, at branden i hans ejendom var påsat.

- Jeg ved jo ikke endnu, om der er nogen, der har sat ild eller hvad. Jeg kan bare ikke forstå, hvordan der kan gå ild i kælderen, med det jeg har dernede, siger Ove Wittendorff.

Ud fra de tidlige undersøgelser arbejder Fyns Politi også efter, at branden var påsat.

- Vi finder det mistænksomt. Det er også derfor, vi vælger at sætte ind i dag og påbegynde en undersøgelse og få tilkaldt teknikere, der kommer til at arbejde med det her de næste par dage, siger Carsten Dichmann.

Måske en pyroman på spil

Politiet har en formodning om, at der er tale om en pyroman i Nyborg.

- Når vi nu har 11 brande, som vi er kommet op på, så må man betegne det som en situation, hvor vi meget vel kan have en pyroman hernede, siger Carsten Dichmann.

- Gerningsstedet her er relativt tæt på de øvrige i kolonihavehusene. Så er der selvfølgelig også ud fra tidspunktet mulige paraleller at drage, vi kan ikke udelukke, at det har en sammenhæng, siger Carsten Dichmann.

Kortet viser de tidligere brande i samme område i Nyborg. Den største flamme på kortet er Ove Wittendorffs etageejendom. Foto: David Moritz

Selvom der endnu ikke er kommet nogen afklaring i sagen, mener Carsten Dichmann stadig, at man kan sige til nyborgenserne, at de ikke skal være nervøse.

- Men jeg vil stadig bede borgerne om at udvise almindelig agtpågivenhed. Det vil sige, at man har nabohjælp og hjælper hinanden, ser man noget mitsænksomt, så ringer man 114 til politiet. Hvis man har set noget eller har mistanke så kontakt os, siger Carsten Dichmann.