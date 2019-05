Fynboerne savner det nære politi: - Det kan skabe tryghed

Flere fynske politikere ønsker at genetablere de døgnbemandede politistationer i kystbyerne. TV 2/Fyn har spurgt et par fynboere, hvad de mener om forslaget.

Alle er de meget enige i, at det vil gavne de byer, der de seneste par år har stået uden en politistation.

- Jeg synes, det er en god ide, så er det nemmere at få fat i politiet. Der skal være mere nærpoliti. Det kan skabe mere tryghed, fortæller Lene Sørensen fra Nyborg.

Det er Christian Nielsen fra samme by enig i. Han savner især politiet i bybilledet.

- Der er alt for lidt politi til at holde øje med, hvad der sker i byerne, siger han.

Flere betjente

Tidligere havde flere fynske kystbyer en politistation. Men da 54 politikredse blev reduceret til 12 i forbindelse med politireformen i 2007, blev mange af de fynske politistationer efterfølgende lukket.

00:26 Christian Nielsen mener, det er på høje tide, at der kommer mere politi til kystbyerne. Video: Kasper Marquardtsen Luk video

I dag er der kun politistationer i Svendborg og Odense. I de øvrige fynske byer er der såkaldte politibutikker, der har åbent første torsdag i hver måned fra klokken 15 til 17.

Og det er ikke holdbart, mener en borger.

- Der er for lidt politi. De kan ikke køre fra Odense, uden der går en time, lyder det fra Rudulf Scheel, der til daglig bor i Odense.

Retsordfører Trine Bramsen fra Socialdemokratiet mener, at det er en absolut nødvendighed, at politiet kommer tilbage i nærområderne.

- Politiet er kommet for langt væk fra borgerne. Det handler om tryghed, fortæller hun til TV 2/Fyn.

Ifølge Trine Bramsen skal de lokale betjente være med til at forebygge kriminalitet i kystbyerne, da de herigennem opbygger et kendskab til befolkningen. Skal det kunne lade sig gøre, skal der være flere betjente i Danmark ifølge den fynske politiker.

- Vi er i fuld gang med at uddanne flere betjente, og så øger vi optaget på politiskolerne, lyder det fra Trine Bramsen.

00:34 Rudulf Scheel håber, der kommer mere politi i kystbyerne. Video: Kasper Marquardtsen Luk video

- Legaliser cannabis

Forslaget fra den socialdemokratiske folketingskandidat bakkes op af nuværende politibetjent og folketingskandidat Mark Groosman (V). Han mener, at det fynske politi i lang tid er blevet overset og brugt til andre opgaver end kriminaliteten på Fyn.

- Mit ønske er, at dansk politi generelt prioriterer Fyn langt mere, fordi Fyns Politi har brugt ressourcer på at hjælpe andre byer med bandekriminalitet, grænsekontrol og fodboldkampe, forklarer Mark Groosman.

00:57 Carsten Bach (LA) vil fritage nogle opgaver fra politiet ved blandt andet at legalisere cannabis, så de har mere tid til at være tilstede i lokalområderne. Video: Ole Holbech Luk video

Han ser gerne, at der er betjente i nærområderne til at skabe tryghed blandt borgerne i kystbyerne, men der behøver nødvendigvis ikke være en politistation.

- Der skal ikke være en lokalstation for enhver pris. Det kan sagtens være to erfarne betjente, der går gennem byen, siger Mark Groosman.

Hvor Trine Bramsen og Mark Groosman ønsker flere betjente i Danmark, vil Liberal Alliances Carsten Bach hellere slække på politiets opgaver ved at ændre på loven samt pålægge politiet mere ansvar.

- De skal have en frihed til selv at vurdere, hvilke opgaver der er mest presserende, og hvor ressourcerne skal være placeret henne. Og så skal vi måske omprioritere og ændre på nogle ting. For eksempel kan vi legalisere cannabis og hash, så politiet ikke skal bruge store ressourcer på den opgave, siger han.