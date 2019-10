EM i Odense: - Det kilder lidt i maven

”Vi skal have varme i benene”. Bæltet er spændt, og de hvide dragter sidder, som de skal. Andrea Edsbjerg Hansen og hendes hold gør klar til at dyste mod Europas elite.

- Det kilder lidt i maven, men det bliver nok værre senere, siger Andrea Edsbjerg Hansen.

Det er første gang, 13-årige Andrea Edsbjerg Hansen deltager i EM i karate, og det gør det ikke mindre specielt, at hun skal kæmpe på hjemmebane.

- Det er meget stort at få lov til at være med til, når det er i Danmark. Det er også fedt, at man har venner og familie omkring en, siger hun.

I den anden ende af hallen svinger 51-årige Jacob Christoffersen armene og smider sine briller. Han er også klar til kamp.

- Det er en god og spændt følelse i maven. Nu skal vi gå til den, siger han.

Et stævne for alle

Allerede tirsdag og onsdag rykkede omkring 1.500 karateudøvere - i alle aldre - ind i Odense Congress Center. Stævnet favner nemlig bredt og har rækker fra U8 og op til 60+.

- Det giver en super følelse og et super sammenhold. Kæmperne kommer fra hele landet, så der bliver skabt store venskaber, siger Jacob Christoffersen.

Kampsportens by

Det er første gang, Odense er værtsby for et europamesterskab i karate, men ifølge Claudia Louise Pring, der er bestyrelsesmedlem i Odense Sportscentrum, vidner mesterskabet om, at Odense har potentiale.

- Det bekræfter, at Odense har nogle super muligheder for at blive kampsportens by i Danmark, for det mangler. Vi kan mobilisere mange frivillige, som kan støtte op, og det viser, at vi kan noget både nationalt og internationalt, siger hun.

Claudia Louise Pring, som også er dommer til europamesterskabet, håber på et godt stævne.

- Man ser meget på, hvor godt vi afvikler det. Hvis vi gør det godt nu, og hvis Odense som by gør det godt, så vil vi se flere af den her slags arrangementer fremover, siger hun.

Medaljer til Odense

På førstedagen vandt Danmark hele 43 medaljer, og flere af dem gik til den odenseanske klub Karate-Do Ichiro, hvor Andrea Edsbjerg Hansen og Jacob Christoffersen træner.

- Vi vandt bronze. Jeg er glad for at få en medalje med hjem, for det er altid bedre end ikke at have fået noget, siger Andrea Edsbjerg Hansen.

- Og jeg blev europamester, siger Jacob Christoffersen.

Søndag er fjerde og sidste dag med karate i verdensklasse i Odense Congress Center.