Politisk kommentator: Det kommer valgkampen på Fyn til at handle om

Så er valgkampen i gang.

De politiske partier, folketingspolitikerne og kandidaterne har siden nytår stået som utålmodige galopheste i startboksen.

Nu er de små utålmodige trip afløst af fuldt firspring. Kandidaterne er på vej ud over stepperne i et tempo, som vi ikke har set tidligere.

I Fyns Storkreds skal der vælges omkring 15 folketingspolitikere, men der er omkring 80 kandidater til at kæmpe om mandaterne.

Valgkamp i højt tempo

Der er sket meget, siden den konservative finansordfører Henning Andersen fra Marstal i valgkampen i 1994 satte alt over styr, fordi han mødte uforberedt op i en debat på TV 2/Fyn. Dermed var han færdig i folketinget, hvorfter den unge og velforberedte Bendt Bendtsen snuppede stemmerne og pladsen.

I dag er tempoet helt anderledes end dengang. Men grundlæggende gælder de samme regler. De politikere, som er inde i stoffet og forstår at gøre sig synlige, vinder valget.

Det ved denne valgkamps kendisser alt om. Det er Dan Jørgensen, Lars Chr. Lilleholt, Trine Bramsen, Karsten Hønge og Alex Ahrendtsen.

De udgør den forløbne valgperiodes mest indflydelsesrige fynske politikere. Og de kommer til at slå tonen an i de fynske debatter de kommende uger. Men i modsætning til tidligere valgkampe bliver det næppe regionale mærkesager, som kommer til at præge den fynske dagsorden.

Fokus flyttes til landspolitik

Ved valget i 2015 var de centrale temaer det 3. spor på motorvejen, afskaffelse af PSO-afgiften, nedsættelse af taksterne på Storebælt og udflytningen af statslige arbejdspladser.

Det bliver det ikke denne gang af den simple grund, at det er lykkes for regeringen at indfri de mærkesager, som både røde og blå politikere på Fyn ved tidligere valg har været fælles om.

De kommende tid kommer vi selfølgelig til at høre Lars Christian Lilleholt fortælle om alle fortræffelighederne. Han vil blive støttet af Mai Mercao og Alex Ahrendtsen i fortællingen om alt det gode, som er sket i de forløbne fire år.

På den anden side står Dan Jørgensen, Trine Bramsen og Karsten Hønge. De vil næppe føle noget stort behov for at fremhæve den blå regerings sucesser.

Pensionsalder og udlændinge

Derfor kommer valgkampen på Fyn i højre grad end tidligere til at afspejle den landspolitiske dagsorden: Pensionsalder, klima og udlændinge.

Skal brolæggeren på Nordfyn have en ret til tidligere folkepension? Skal der mere gang i den grønne omstilling? Det er centrale spørgsmål, som kommer til at fylde meget i debatterne.

Udlændinge har været en del af valgkampene på Fyn i mange år, og bliver det også denne gang. Der skal ikke opstå megen ballade på Bøgetorvet i Vollsmose før, at pensionsalder og klima rykker ned som nummer to og tre på listen over de emner, som optager de fynske politikere mest.