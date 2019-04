Lærerforening frygter fyringer: - Det kommer virkelig til at gøre ondt

14 folkeskoleklasser skal nedlægges i Odense, lærere skal fyres, og der skal være flere elever i klasserne.

Sådan lød beskeden til et hastemøde, som Odense Lærerforening og de odenseanske tillidsrepræsentanter blev indkaldt til i sidste uge.

Det er sådan en fyringsrunde, der virkelig gør ondt både blandt lærerne men også hos elever og forældre. Anne-Mette Kæseler Jensen, formand for Odense Lærerforening

De har nu en uge til at finde på alternative løsninger, hvis de vil undgå fyringerne.

- Der er blevet meldt ud, at der helt sikkert er et større antal lærerfyringer på vej, hvis ikke vi gør noget i den her uge. Så selvom det selvfølgelig altid er pinefuldt at skulle vente en uge med at få at vide, hvor mange det drejer sig om, og hvem det drejer sig om, så tror vi på, at der er mulighed for, at politikerne og kommunen handler hurtigt, og vi kan undgå lærerfyringerne, fortæller formanden for Odense Lærerforening, Anne-Mette Kæseler Jensen, til TV 2/Fyn.

Den nedslående besked har fået tillidsrepræsentanterne for lærerne i Odense til at sende et åbent brev til politikerne i Odense.

I brevet kritiserer lærerne, at der i skolernes budgetter for det kommende skoleår skal ske en reduktion af et stort antal lærerstillinger, og 14 klasser skal lukkes.

- Det er sådan en fyringsrunde, der virkelig gør ondt både blandt lærerne, men også hos elever og forældre, fordi det ikke er nogen rar situation at måske skulle miste sin klasselærer eller en anden lærer, siger formanden for Odense Lærerforening.

Læs også Lærerfyringer på vej: 14 folkeskoleklasser nedlægges

Folkeskolerne bliver ramt - igen

Det kommer ikke bag på formanden i lærerforeningen, at det igen er de odenseanske folkeskoler, der står for skud.

Det er nemlig ikke første gang, at skolerne i Odense står for skud, når der skal fjernes penge.

Jeg ved slet ikke, hvordan vi er endt her. Jeg tror da, at alle troede på, at vi var på vej et bedre sted hen. Anne-Mette Kæseler Jensen, formand for Odense Lærerforening

I november sidste år offentliggjorde Børn- og Ungeforvaltningen sit bud på, hvordan i alt 43 millioner kroner kunne findes. Her var der tale om, at skolerne skulle spare sammen med mange andre områder spare.

Det fik en masse odenseanere til at kritisere rød blok for at fjerne de varme hænder, som de havde givet til skoler og dagtilbud med den skattestigning, som de kalder "velfærdsprocenten".

Det lykkedes dog den radikale rådmand for børn og unge i Odense, Susanne Crawley Larsen, at overbevise Børn- og Ungeudvalget om at stemme ja til et alternativt spareforslag, som hun sammen med borgmester Peter Rahbæk Juel (S) og beskæftigelselsrådmand Brian Dybro havde lavet.

Læs også Planlagte besparelser fjernet hos børnene i Odense

Men nu står odenseanerne så igen over for, at der bliver kigget nærmere på besparelsesmuligheder på skoleområdet.

- På en folkeskole kan man bare ikke tåle det der uro og udsving hele tiden. Der er brug for ro og stabilitet i forhold til eleverne. Så det var jo netop det, at et velfærdsværn skulle tænke ind i, og sådan har der jo været flere tiltag, at man jo faktisk i Odense ville investere i folkeskolen og flere lærere og i velfærden generelt. Og så står vi pludselig nu i en fyringssituation - det havde ingen jo set komme, siger Anne-Mette Kæseler Jensen.

- Jeg ved slet ikke, hvordan vi er endt her. Jeg tror da, at alle troede på, at vi var på vej et bedre sted hen.

00:25 Odense Lærerforening havde ikke regnet med en fyringsrunde i Odense. Video: Morten Grundholm Luk video

Inklusion mislykkes

Hvis det ender med, at et stort antal lærere skal fyres i Odense, vil det ifølge formanden for Odenses Lærerforening få store konsekvenser.

Det er klart, at det er voldsomt mange stillinger, der forsvinder. Og dels har vi jo i forvejen meget få midler. Vi er jo altså den kommune, der bruger tredjemindst på folkeskolen per indbygger af alle landets kommuner. Anne-Mette Kæseler Jensen, formand for Odense Lærerforening

- Det er klart, at det er voldsomt mange stillinger, der forsvinder. Og dels har vi jo i forvejen meget få midler. Vi er jo altså den kommune, der bruger tredjemindst på folkeskolen per indbygger af alle landets kommuner. Så det er jo noget med, at der er alt for få lærer til at løfte opgaverne i den helt almindelige undervisning. Der er steder, hvor der ikke en gang som udgangspunkt er én lærer per klasse, fortæller Anne-Mette Kæseler Jensen og fortsætter:

- Men den anden del er jo inklusionen - altså det at kunne inkludere de børn, der har nogle særlige behov. Ellers bliver det både børn med særlige behov, der bliver ramt, men også resten af klassen, som ikke får den undervisning, som de har krav på.

- Find pengene et andet sted

Odense Kommune vil ikke komme med et konkret antal lærere, der skal fyres, da lærerforeningen og tillidsrepræsentanterne har fået en uge til at finde andre mulige løsninger.

Anne-Mette Kæseler Jensen mener, at pengene, som kommunen vil spare ved at fyre, kan findes andre steder.

- Man kan kigge på de penge, der kommer efter skoleforliget, og så vil der også være personer, der vælger at forlænge et orlov, foreslår hun og fortsætter:

- Man kan også udskyde indkøbet af it og måske tage lidt af vikarpuljen på skolerne.

Målet er i hvert fald at undgå lærerfyringerne eller i det mindste minimere dem.

- Så må vi jo se på, hvordan vi så kommer videre der fra, slår formanden fast.

TV 2/Fyn har forsøgt at få en kommentar fra rådmanden for børn og unge i Odense, Susanne Crawley Larsen, men hun ønsker først at kommentere sagen i næste uge.