Det kribler og krabler til Skovens Dag

Marie og Frida Lauritsen er taget med deres mor på jagt efter kryb og kravl i skoven. Over hele Fyn kan fynboer nyde høj solskin til Skovens Dag.

Med solskin fra en skyfri himmel og temperaturer omkring 20 grader har mange nok været ude i naturen for at nyde det gode vejr.

Men det er ikke kun vejret, som trækker fynboerne udenfor. Over hele landet har Skovens Dag inviteret folk til at komme i skoven. Ti steder på Fyn bliver der afholdt Skovens Dag. Ét af dem er Teglværksskoven ved Nyborg, hvor familien Lauritsen er mødt op.

- Vi har glædet os til at komme ud i naturen, og se hvad det kan byde på, fortæller Louise Lauritsen.

Sammen med sine døtre Marie og Frida Lauritsen skal de blandt andet fiske efter dyr i skovens vandløb. Og for Louise Lauritsen er det vigtigt at vise sine børn, hvad skoven kan bruges til.

- De får lov til at røre ved dyr, og de får lov til at se dem. Vi kan fortælle dem, at dyrene skal være i naturen, siger Louise Lauritsen.

Skovens Dag Skovens Dag er den årlige invitation til danskerne om at se, hvad skovbruget laver og hvorfor.

Ideen er at øge danskernes viden om skovbrug, deres glæde ved at bruge skoven og dialog med skovbruget.



Kilde: Dansk Skovforening Kilde: Dansk Skovforening

Historier om og i skoven

Træfældning, quiz og bålmad samlet i skoven. Der er rigtig mange forskellige aktiviteter i de fynske skove, der alle har at gøre med temaet for Skovens Dag i år. Nemlig Skovens historie.

I Teglværksskoven er det natur- og kulturvejleder Tue Skovgård Larsen, der fortæller om skovens historie og de mange muligheder, som skoven giver.

Ifølge ham er det vigtigt at afholde Skovens Dag.

- Det er, det der med at få folk ud og opleve skoven og smage skoven. I det her tilfælde at fange dyr, og se hvor varieret sådan en skov kan være, forklarer Tue Skovgård Larsen.

Ifølge ham kan en tur i skoven have mange fordele.

- Der er lavet undersøgelser, der viser, at folk healer bedre ude i naturen. Hvis man har en stresset hverdag, så tager man ud i naturen og slapper mere af. Man får mere ro i kroppen. Det gælder både voksne, men så sandeligt også børn, siger naturvejlederen.

Den følelse har Louise Lauritsen også oplevet i dag. Turen i skoven har været en succes.

- Der er stille og roligt i naturen. Vi føler os afslappet, fortæller moren fra Nyborg.

Marie og Frida Lauritsen er ikke i tvivl om, hvad dagens højdepunkt har været. At fiske efter dyr i vandløbet.