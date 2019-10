600.000 kroner til gigtforskning: - Det løser rigtig mange problemer

Et forskningsprojekt på OUH har netop fået 600.000 kroner til at undersøge, om tarmbakterier kan kurere gigt. Det skete, da flere end 3.000 borgere stemte på projektet til finalen i "Et Sundere Syddanmark".

Men faktisk har man fået meget mere end det, mener Torkell Ellingsen, som er klinisk professor på OUH's gigtafdeling. Han håber, at den offentlige bevågenhed i forbindelse med "Et Sundere Danmark" kan give en fordel, når man fremover skal søge penge til projektet ved andre fonde.

- Vi føler jo, vi vandt, fordi det - at finde penge til forskning - er faktisk svært. Og det løser rigtig mange problemer, siger han.

Andenpladsen i "Et Sundere Syddanmark" ser Torkell Ellingsen som en blåstempling af, at borgerne synes, forskningsprojektet er relevant.

- Det kommer jeg da til at skrive sammen med Maja i den næste ansøgning til større fonde, siger han.

Udgifter til analyser og togbilletter

HVAD ER "ET SUNDERE SYDDANMARK"? "Et sundere Syddanmark" er et samarbejde mellem Region Syddanmark, Syddansk Universitet, TV 2/Fyn og TV Syd, hvor du kan være med til at belønne den forskning, som du synes er mest nødvendig. I alt to millioner kroner er i spil.

Udgifterne til forskningen er mange og forskelligartede. For eksempel har Scleroseforeningen doneret et beløb til rejseudgifter, som er ved at være brugt på. Det er penge, som skal dække de udgifter, deltagerne i projektet har, hvis de for eksempel tager toget fra Hjørring til Odense.

- Der er meget logistik i det her med at tage imod patienter i projektregi, som skal aflevere både blodprøve og urinprøve og i det her tilfælde også en afføringsprøve. Det er der jo nogle hænder, der skal have fat i, og det er der på mange afdelinger, siger Torkell Ellingsen.

Derfor håber han, at de nyvundne 600.000 og opmærksomheden i fremtiden letter arbejdet med både ansøgningsprocesser og selve forskningen.