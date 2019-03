Naboer til lukket brugs håber på opbakning: - Det nytter ikke at sidde hjemme i sofaen

I den lille by Sandager ved Assens er der blevet stille. Lidt for stille, hvis man spørger naboerne til den nu lukkede og konkursramte Dagli' Brugs.

- Jeg synes, det er synd, at vi ikke har den lille forretning mere. Det er trist, fortæller Sonni Gramberg.

Sammen med sin kone, Hanne Gramberg, flyttede parret til den lille vestfynske by for et halvt års tid siden. Lige ind ved siden af Dagli' Brugsen.

Det nytter ikke at sidde hjemme i sofaen og sige: Det er da godt nok frygteligt. Hanne Gramberg, nabo til lukket Dagli' Brugs i Sandager

- For mig betød det alt, netop fordi jeg ikke behøvede at starte bilen, og hvis der var noget, som jeg manglede, så kunne jeg lige gå hen og hente det. Og så den der summen af liv omkring brugsen, jeg elsker den, siger Hanne Gramberg.

Lukket efter 117 år

Tirsdag eftermiddag i sidste uge blev Dagli' Brugsen erklæret konkurs, efter butikken ikke længere havde opbakning fra Coop. Og få timer senere lukkede områdets eneste indkøbsmulighed så efter 117 år.

- Det må jo være lidt vores egen skyld, alle sammen. For der må jo være nogen mennesker, der ikke handler her. Hvis vi ikke støtter op om det alle sammen, jamen så er der ingenting, der kan eksistere her, lyder det fra Sonni Gramberg.

Derfor håber ægteparret Gramberg også, at der kommer mange mennesker mandag aften klokken 19, hvor der er borgermøde i Salbrovadhallen. Her kan de lokale komme med ideer til løsninger og alternativer, så Sandager igen kan få en butik.

- Jeg vil til hver en tid støtte op omkring det. Det kræver bare ligesom, at alle er med. Det nytter ikke at sidde hjemme i sofaen og sige: Det er da godt nok frygteligt. Men så aldrig være den, der kommer ind og handler, siger Hanne Gramberg.