Halimes barndomshjem skal rives ned: - Det ser jeg virkelig frem til

- Jeg husker hr. og fru. Jensen, der kastede slik ned til mig fra blokken.

Det fortæller det nyvalgte medlem af Folketinget for SF Halime Oguz. Mandag gik hun en tur ad barndommens gade i det boligområde, der står til at blive revet ned næste år.

For Halime Oguz er opvæksten i Vollsmose ikke et positivt minde.

Som pige og kvinde skulle man leve op til et renhedsideal, der betød, at en pige ikke må tale med en mand. Halime Oguz, SF

Da hun var omkring 13 år gammel, kom der flere udenlandske familier til Vollsmose. De slog sig ned i stigende grad ned i boligområdet, der oprindeligt var tiltænkt middelklassen.

Mens antallet af udlændinge voksede, oplevede Halime Oguz mere og mere kontrol med, hvad hun lavede.

- Det skete for alle udenlandske piger. Det var virkelig nogle hårde år med strenge regler. Som pige og kvinde skulle man leve op til et renhedsideal, der betød, at en pige ikke må tale med en mand. Hvis man gjorde det, blev man stemplet som en, der var løs på tråden, husker hun.

Halime Oguz fortæller, at et dårligt omdømme kunne påvirke andre piger i familien.

- Hvis man har en kusine eller moster, der er blevet udstøt, så går det ud over de andre i familien og deres værdi. Det var et kæmpe ansvar at have på skulderen for en hel familie, siger hun.

Prisen for at stå frem

Halime Oguz har mærket konsekvenserne af at bo i den omdiskuterede bydel.

- Der er tale om en daglig mental ydmygelse. En daglig nidkær social kontrol af kvinder her, fortæller hun.

Hun føler ikke, at ligestilling mellem køn eksisterer, når der findes bydele som Vollsmose, og der ikke bliver sat ind.

- Jeg synes eddermame, det er problematisk og ansvarsløst, at vi ikke ser problemet i øjnene, siger hun og tilføjer:

- Jeg er blevet udsat for dødstrusler, jeg bor på en beskyttet adresse og PET har været inde over på grund af trusler.

Ligestilling mellem køn, ytringsfrihed og tankefrihed eksisterer ikke i Vollsmose, mener Halime Oguz.

- Det er et mellemøstligt værdifælleskab, der hersker her, fordi man ikke har andre at spejle sig i. Jeg synes, det er under al kritik, og det viser, at der er et problem her.

Nedrivninger er en god idé

Nedrivningen af boliger i Vollsmose starter i Fyrreparken allerede i 2020.

I 2029 vil 1.000 almene familieboliger i det belastede boligområde være væk.

Nedrivningerne er en del en stor plan for omlægningen af Vollsmose - også kaldet "Den sidste Vollsmoseplan". Planen skal sikre, at Vollsmose i 2030 har en andel af almene familieboliger på 35 procent.

- Det ser jeg virkelig frem til, fortæller Halime Oguz.

- Jeg ved ikke, hvordan man ellers kan løse problemet.

Nedrivningsplanen udspringer af en politisk aftale, der kræver, at Odense Kommune nedbringer antallet af almene boliger til maksimalt 40 procent. I dag er 76 procent af boligerne i Vollsmose almene familieboliger.

Undgår sit barndomshjem

Under besøget i Vollsmose vil Halime Oguz ikke gå forbi sit barndomshjem.

Det er der en særlig grund til.

- Alle kender mig, og hvis jeg stod der, ville det skabe utryghed for mit vedkommende. Det har jeg ikke lyst til, siger Halime Oguz.

Ifølge SF'eren er alle de ressourcestærke familier flyttet ud af bydelen. Hun er klar over, at stemplet som en ghetto nok ikke forsvinder som det første, når nedrivningen begynder. Alligevel tror SF'eren på en bedre fremtid for Vollsmose.

- Vi kan nok ikke komme udenom lugten af en ghetto i starten. Men når man opstiller flere og bedre boliger, kommer der også studerende og tilflyttere. På den måde tror jeg, der bliver skabt dynamik, siger Halime Oguz.