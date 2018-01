Det skal du gøre for at få en dusør af Fyns Politi

Fyns Politi har i denne uge uddelt dusører på op imod 2.000 kroner til fynboer, der har ydet helteindsats, når uheldet har været ude for andre.

I denne uge har Fyns Politi uddelt dusører til fynboer, der har ydet en ekstraordinær helteindsats i forbindelse med trafikulykker på Fyn.

TV 2/Fyn har herunder samlet en oversigt over, hvordan årets helte har ageret og gjort sig fortjent til en dusør, der i år ligger på mellem 500 og 2.000 kroner.

I fem tilfælde har Fyns Politi i år uddelt en dusør på 500 kroner.

Bilist fik hjertestop - førstehjælpen reddede førerens liv

27. august 2016 forulykkede en bilist på Korsvejs Allé i Middelfart formentlig på grund af hjertestop.

Thomas Juel, Søren Møller og John Bech Jørgensen fra Middelfart kom tilfældigt forbi og begyndte på førstehjælp.

Redningspersonalet, der kom til stedet og senere fik genoplivet bilisten, har oplyst, at førstehjælpen var afgørende for bilistens overlevelse.

De tre mænd fra Middelfart får hver 500 kroner i dusør.

Fik ildebefindende på sin cykel

Steffen Juel Petersen fra Nyborg og Jesper Nielsen fra Odense oplevede 1. maj 2017, at deres kollega lige pludselig fik et ildebefindende på cykel og mistede bevidstheden.

De startede med hjerte-lunge-redning og fik ringet efter hjælp. Efter politiet nåede frem, hjalp kollegaerne politiet med at dirigere trafikken.

Fyns Politi giver begge en dusør på 500 kroner for at bevare roen og fortsætte hjælpen, til trods for at de var berørte af situationen og deres kollegas tilstand.

Cyklisten, der havde fået et ildebefindende, havde fråde og blod om munden, og ambulancepersonalet har oplyst, at førstehjælpen havde afgørende betydning for cyklistens overlevelse.

Dusører på op imod 2.000 kroner

Der er også uddelt dusører på over 500 kroner. En knallertkører fik kraniebrud og blødte fra munden efter en ulykke i Odense. Shukria Hadaidih fik tilkaldt hjælp og ydede førstehjælp og hjertemassage. Hun har fået en dusør på 1.000 kroner (læs mere om historien her).

Nicolai Henriksen har også fået en dusør på 1.000 kroner. I krydset mellem Vindegade og Klostervej blev en cyklist ramt af en lastbil i en højresvingsulykke. Nicolai Henriksen har fået en dusør for sin hurtige indsats, der formentlig reddede cyklistens liv (læs hele historien her).

Den største dusør fra Fyns Politi i 2018 går til Christina Myrén fra Vester Skerninge. Dusøren fik hun for at have stoppet og anholdt en spirituspåvirket fører af en traktor på Ring Nord i Svendborg den 2. april 2017 (læs hele historien her).