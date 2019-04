Nyborg forbereder sig på dronningebesøg: Det skal majestæten opleve

I Nyborg forbereder man dronning Margrethes sommertogtbesøg 31. maj.

Halvanden måned før majestæten for anden gang i historien lægger til kaj ved Kongens Skibsbro i Nyborg, er kommunens borgmester, Kenneth Muhs (V), klar med programmet for dronningebesøget.

- Vi har ønsket at vise dronningen en bred vifte af, hvad vi i Nyborg Kommune har at byde på. Det, synes vi, er lykkedes, siger Kenneth Muhs i en pressemeddelelse.

Få et glimt af dronningen

Blandt andet skal dronningen besøge Nyborg Slot, som hun er protektor for. Museumsdirektør Erland Porsmose og leder af Nyborg Slot Mette Ladegaard Thøgersen viser majestæten rundt i den store slotsrenovering.

Nyborgenserne og andre nysgerrige fynboer får mulighed for at vinke til dronningen, når hun i karet køres gennem Nyborgs gamle bymidte. Kareten eskorteres af Gardehusarernes Hesteeskadron, og ifølge pressemeddelelsen giver ruten lejlighed til, at mange borgere kan få dronningen at se.

- Det har været vigtigt for os, at så mange som muligt kan være med og bidrage til at gøre dagen til en mindeværdig oplevelse, fortæller Kenneth Muhs.

På havnepladsen vil der dagen igennem være musikalske indslag og aktiviteter. Dronningen vil i løbet af dagen lægge vejen forbi havnepladsen.

Dronningebesøget afsluttet med fyrværkeri, når Kongeskibet sejler fra Nyborg.