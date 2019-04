OB tager afstand fra homofobiske tilråb: - Det skal stoppes øjeblikkeligt

OB’s fans blev efter søndagens topkamp mod FC København udsat for heftig kritik fra FCK-angriberen Viktor Fischer, der umiddelbart efter opgøret kritiserede OB-fansene for at komme med homofobiske tilråb under kampen.

Efter kampen, som FCK endte med at vinde 1-0, gik Viktor Fischer direkte ned mod OB-fansene, hvor han bukkede og tildelte dem fingerkys, hvilket kun provokerede dem yderligere.

- Homofobi skal ikke accepteres, og det skal ses på linje med racisme. Jeg håber, at hvis ikke Superligaen gør noget ved det, så vil OB selv gøre noget ved det i forhold til deres fans. Nogen vil måske mene, at man skal holde sig for god til at råbe til fansene, men jeg valgte at gøre det. Nu håber jeg, det bliver belyst, at OB's fans synger homofobiske sange mod spillerne, sagde Viktor Fischer ifølge Ritzau til TV3+ efter kampens afslutning.

FCK-profilens ønske om handling fra OB’s side bliver allerede mandag opfyldt. Hver mandag holder OB’s ledelse møde, hvor de blandt andet evaluerer weekendens kamp og ser frem mod den uge, klubben går i møde.

På denne mandags møde var der kommet et ekstra punkt på dagsordenen.

- Der var også lige et punkt om de her ærgerlige tilråb. Vi talte om, hvordan vi tackler det. Både som klub og sammen med vores fans, hvordan vi får sat en stopper for de ting, siger Jack Jørgensen, der er kommerciel chef i OB, til TV 2/Fyn.

Møde med fanklubben

Jack Jørgensen fortæller, at der allerede er planlagt et møde med fanklubben mandag formiddag, hvor de vil forsøge at få skabt klarhed over, hvad der skete, og ikke mindst hvordan man kommer det til livs.

- Det er et problem, som vi skal tage seriøst, og som vi skal have stoppet øjeblikkeligt, siger Jack Jørgensen.

OB vil med Jack Jørgensens ord forsøge at tale til folks sunde fornuft og derved få slået helt fast, at den slags ytringer ikke er acceptable.

- Vi ved, at fodbold er store følelser. Vi ved også, at fans – ligesom os andre – har stor passion for det. Og nogle gange så flyder bægeret over. Men når det kommer til homofobi eller racistiske tilråb, så skal vi have sat en stopper for det, og det skal alle hanke op i sig selv omkring, understreger Jack Jørgensen.

Han ser det som en naturlig del af spillet, at fansene råber ad såvel modspillere som ad dommeren.

- Men de her tilråb hører bare ingen steder hjemme. Heller ikke på et fodboldstadion, og heller ikke selv om man er dybt passioneret for det hold, man holder med, siger OB’s kommercielle chef.

Ikke første gang

Ifølge flere spillere fra både FC København og OB har der også tidligere været tilsvarende episoder med homofobiske tilråb fra OB’s fans.

- Jeg ved, at vores fanklub også forsøger at holde noget selvjustits på tribunerne. Men når der er mange mennesker samlet, er der nogen, der nogle gange går over stregen, og det er jo dybt beklageligt. Vi kan jo ikke garantere, hvad der sker fremadrettet. Men vi kan i hvert fald garantere, at vi gør alt, hvad vi kan for at tale vores fans til fornuft, siger Jack Jørgensen.

Han fortæller, at klubben endnu ikke har 100 procent overblik over, hvem der stod bag de homofobiske tilråb mod FCK-spilleren.

Fanklub tager afstand

I en officiel udmelding tager OB’s fanklub afstand fra de homofobiske tilråb mod FCK-spillerne.

- Vi vil selvfølgelig gøre alt, hvad der står i vores magt for, at tilråb som disse bliver stoppet fuldstændigt, da vi hverken kan eller vil acceptere dette, skriver De Stribede blandt andet i et kort statement på fanklubbens egen hjemmeside.

- Sammen med FCK’s fanklub FCKFC tager De Stribede stærkt afstand fra homofobiske og racistiske sange og andre diskriminerende tilråb. Vi håber selvfølgelig på, at Superligaens andre fanklubber vil støtte op om dette, så vi sammen kan få sat en stopper for det, skriver fanklubben videre.

De Stribede har over for TV 2/Fyn ikke ønsket at uddybe deres holdning til søndagens episoder.