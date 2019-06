Fynske krav til S: - Det skal være andet end symbolpolitik

- Det skal trække i en anden retning, end det, vi har set med Lars Løkke.

Så klar i mælet er Enhedslistens Jesper Kiel, der stiller op på Fyn. Derfor er partiet også åbent over for at støtte en Socialdemokratisk regering. Men ikke for enhver pris.

Enhedslistens røde linje​​​​​ Enhedslisten vil: som udgangspunkt pege på Socialdemokratiet

have medinflydelse på og eventuelt godkende nyt regeringsgrundlag

gerne indgå aftaler med en ny regering om "forbedringer"

forbeholde sig retten til at trække støtten til en ny regering

forbeholde sig retten til at trække støtten til enkelte ministre Kilde: Netavisen Pio Se mere

- Det skal være andet en symbolpolitik, understreger Jesper Kiel.

Ingen ultimative krav

Han fortæller dog, at partiet ikke vil stille med en række ultimative krav, som eksempelvis SF's fynske kandidat Line Mørk tidligere har fortalt om.

- Vi kommer ikke med en række ultimative krav. Vi har fremlagt vores politik, og det, vi går efter at få opfyldt, forklarer han.

Enhedslisten ønsker blandt andet at bryde med den udlændingepolitik, som Socialdemokratiet har stemt for. Det drejer sig blandt andet om det såkaldte paradigmeskift.

- Vi vil have indflydelse på udlændingepolikken, men vi ved godt, at der er et meget stort flertal, der står bag dele af den politik, siger han.

Jesper Kiel og resten af Enhedlisten håber, at man kan påvirke udlæningepolitikken. Men det kan blive nødvendigt, at sluge en kamel.

- Det er den samlede pakke, vi tager stilling til, forklarer han og tilføjer:

- Vi skal have indflydelse, men vi skal også have indflydelse med den vægt, som vi har.

I serien "En til En" vil TV 2/Fyn lave et interview med en repræsentant fra alle opstillingsberettigede partier. Martin Christensen, der er fynske folketingskandidat for partiet Stram Kurs, har også fået tilbuddet om at medvirke i "En til En" på TV 2/Fyn.

Martin Christensen har takket nej til at medvirke, da han kun ville medvirke, hvis emnet var udlændingepolitik. Det er TV 2/Fyn, der sætter emnerne for interviewet, og i interviewet med Stram Kurs skulle Martin Christensen har svaret på, hvad hans parti mener om velfærd, infrastruktur og tilbagetrækning.

