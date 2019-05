Tiende dag med valgkamp: Det sker på Fyn

Folketingsvalget er godt i gang, og torsdag, som er valgkampens tiende dag, fortsætter i fuld fart. De fynske kandidaters kamp om de eftertragtede mandater i Folketinget.

Torsdag samler TV 2/Fyn folketingskandidater til endnu en stor valgdebat. Denne gang foregår det på Ollerup Gymnastikhøjskole, hvor der blandt andet skal snakkes om cigaretpriser og ny fynsk færgehavn.

TV 2/Fyn giver dig her et kort overblik over, hvad der sker på Fyn på valgkampens niende dag.

TV 2/Fyn holder valgmøde på Ollerup Gymnastikhøjskole

Dagens debatemner er, om der skal bygges en ny færgehavn til ruten Spodsbjerg - Taars, om der skal ske et paradigmeskift på indvandrer- og flygtningespørgsmålet - og så skal der også debatteres om folkesundhed og den omdiskuterede pris på cigaretter.

Hvem:

Jesper Kiel, Enhedslisen

Karsten Hønge, SF

Fabian Munkholm Davidsen, Alternativet

Bjørn Brandenborg, Soc. dem

Camilla Hersom, Rad. V

Jens Henrik Thulesen Dahl, Dansk Folkeparti

Erling Bonnesen, Venstre

Margit Lund Cramer, KristenDemokraterne

Jørgen Nielsen, Konservative

Carsten Bach, Liberal Alliance

Klaus Kroll, Nye Borgerlige

Martin Christensen, Stram Kurs

Hvornår: Klokken 17.15 - 19.30

Hvor: Ollerup Gymnastikhøjskole, Svendborgvej 3, 5762 Vester Skerninge

Social og Sundhedsskolen FYN inviterer til valgcafe

Valgcafeen starter med, at folketingskandidaterne kommer med et kort oplæg, hvorefter eleverne egentlig overtager showet. De har med udgangspunkt i egen hverdag forberedt spørgsmål til debat inden for emnerne uddannelse, folkesundhed, klima, pensionsalder og infrastruktur.

Hvem:

Bjørn Brandenborg, Soc.dem.

Rasmus Henriksen, SF

Rasmus Helveg Petersen, Rad. V.

Jane Heitmann, Venstre

Eva Jørgensen, Dansk Folkeparti

Stine Helles, Alternativet

Hvornår: Klokken 10.00-11.30

Hvor: Social og Sundhedsskolen FYN, A P Møllers Vej 39 5700 Svendborg

Debat i samarbejde med Dansk Ungdoms Fællesråd.

Der en endnu en debat på programmet torsdag, der tager udgangspunkt i de unge og deres uddannelse. Dansk Ungdoms Fællesråd har arrangeret en debat, hvor eleverne har forberedt spørgsmål og vidoer, der skal få folketingskandidaterne til at tage stilling.

Debatemnerne er blandt andet klima, prioritering af SOSU-uddannelserne og de fag, hvor man mangler personale allerede nu, velfærd, integration og tonen i debatten.

Hvem:

Stine Helles, Alternativet

Betina Signe Stick, Dansk Folkeparti

Victoria Vela’squez, Enhedslisten

Rolf Gøtze, Klaus Riskær Pedersen

Roya Moore, Kons.

Margit Lund-Cramer, KristenDemokraterne

Ken Nørregaard, Liberal Alliance

Benny Bindslev, Nye Borgerlige

Camilla Hersom,Rad. V.

Ditte Helena Rasmussen, SF

Alexander Grandt, Soc.dem.

Marlene Ambo- Rasmussen, Venstre

Hvornår: Klokken 12.05-13.35

Hvor: Social- og Sundhedsskolen Fyn, Athenevænget 4, 5250 Odense SV

Café Stiften holder valgarrangement hos virksomheden Inwatec

Der skal snakkes om arbejdsmarked og pension til valgarrangementet på Odense-virksomheden Inwatec.

Hvem:

Jan Johansen, Soc.dem.

Jens Henrik Thulesen Dahl, Dansk Folkeparti

Rasmus Helveg Petersen, Rad. V.

Jane Heitmann, Venstre

Karsten Hønge, SF

Victoria Velásquez, Enhedslisten

Hvornår: Klokken 16-18

Hvor: Inwatec, Hvidkærvej 30, 5260 Odense S