Valgkampens dag syv: Det sker på Fyn i dag

Også på valgkampens syvende dag er der masser af aktiviteter på Fyn, hvor flere ministre lægger vejen forbi, ligesom der er debatter mellem både nuværende medlemmer og aspirerende kandidater til Folketinget.

Der er også et par større valgdebatter, hvor du kan overvære og deltage i dagens paneldebatter.

Har du et valgarrangement, du gerne vil have omtalt?

På TV 2/Fyn har vi samlet en valgkalender, der giver et overblik over de fynske valgarrangementer. Og du kan også få dit arrangement i valgkalenderen.

Det gør du ved at sende en mail til fv19@tv2fyn.dk med oplysninger om begivenheden, deltagere samt tid og sted.

TV 2/Fyn giver dig her et kort overblik over, hvad der sker på Fyn på valgkampens syvende dag.

Café Stiften: Klima og bæredygtighed

Hvem:

Dan Jørgensen, Socialdemokratiet

Erling Bonnesen, Venstre

Stine Helles, Alternativet

Carsten Bach, Liberal Alliance

Karsten Hønge, SF

Klaus Kroll, Nye Borgerlige

Professor Niels Vestergaard, SDU

Redaktionschef Peter Hagmund er ordstyrer

Hvornår: Mandag 13. maj klokken 16 - 18

Hvor: Medielab, Fyens Stiftstidende

Hvad: Dip og Debat!

Går du rundt og grubler over, hvad du skal stemme til folketingsvalget, og er du samtidig lidt lækkersulten efter dip? Bare rolig! Assens Ungdomsråd præsenterer et helt nyt politisk arrangement, “Dip & Debat”.

Hvem: Vi har samlet en god håndfuld lokale politikere for at debattere emner, som I får lov til at vælge

Hvornår: Klokken 16.15-17.15

Hvor: U Huset Glamsbjerg, Søndergade 57, 5620 Glamsbjerg

Hvad: Venstreministre deler rundstykker ud

Finansminister Kristian Jensen og fynskvalgte klima- og energiminister Lars Chr. Lilleholt deler rundstykker og liberale budskaber på skolen.

Hvem: Kristian Jensen (V) og Lars Chr. Lilleholt (V)

Hvornår: Uddelingen foregår i tidsrummet Kl. 07.40-08.30

Hvor: Tietgen Handelsgymnasium, Elmelundsvej 10, 5200 Odense

Debat på Mulernes Legatskole

Hvem: Repræsentanter fra alle Folketingets partier.

Hvornår: Klokken 11 - 12.30

Hvor: Mulernes Legatskole, Gillestedvej 11, Odense NØ

Paneldebat om uddannelses- og it-politik

Fremtidens arbejdsmarked, overvågning af borgerne, automatisering og studerendes vilkår er blandt emnerne på dagsordenen, når lokale politikere stiller op til paneldebat arrangeret af PROSA/STUD – Fagforeningen af it-studerende hos UCL Seebladsgade.

Hvem:

Anette Prang, Partiet Klaus Riskær Pedersen

Carsten Bach, Liberal Alliance

Line Mørk, SF

Victoria Velásquez, Enhedslisten

Kristian Guldfeldt, Konservative

Line Gessø Hansen, Alternativet

Hvornår: Kl. 15.30-17.30

Hvor: Center for uddannelse og forskning, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Seebladsgade 1, Odense